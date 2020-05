Fortnite: i veicoli uccidono in un colpo, ecco il nuovo bug del battle royale

Epic Games si è data da fare, durante questa Stagione 2, per rendere Fortnite un gioco sempre più interessante. Tra le aggiunte più apprezzate vi sono i nuovi veicoli, la barca e l’elicottero (detto Choppa) sono tra i più equilibrati e interessanti mezzi del battle royale. Ovviamente questo è vero quando funzionano nel modo corretto: un bug sta rendendo infatti l’interazione con i due mezzi un problema, visto che i giocatori vengono uccisi sul colpo.

Come potete vedere dal video qui sotto, condiviso tramite il sub-Reddit dedicato a Fortnite, entrare in contatto con il Choppa comporta il subire una grande quantità di danni che, inevitabilmente, portano al KO e all’eliminazione.

I danni non sembrano completamente istantanei, quindi è possibile che con ottimi tempi di reazione si riesca a sfuggire dalla “morsa letale” dell’elicottero. Le barche, invece, sembrano ancora più aggressive rispetto ai Choppa: come potete vedere in un secondo video, sempre condiviso tramite il sub-Reddit di Fortnite, il semplice sfiorare la barca porta all’eliminazione diretta del giocatore.

Questo bug pare essere lo stesso nel quale si sono imbattuti Tfue e Innocents, noti pro-player e streamer, durante uno dei match per la Cash Cup svoltosi la scorsa settimana. Attualmente la pagina ufficiale Twitter di Fortnite Status non ha segnalato il problema e non ci sono informazioni sulla sua possibile risoluzione. Anche il Trello ufficiale del battle royale non include una scheda dedicata a questo problema, quindi è possibile che Epic Games non abbia ancora identificato la questione oppure che si tratti di un problema estremamente raro e non degno di grande attenzione.

Non ci resta altro da fare se non attendere novità a riguardo; probabilmente con il prossimo aggiornamento saranno introdotte nuove correzioni di bug e glitch. Diteci, anche voi vi siete imbattuti in questo problema?