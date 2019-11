Fortnite x Star Wars: Star Destroyer raggiunto, ma non è ciò che sperate

Non è stato un anno semplicissimo per Fortnite, il battle royale di Epic Games. Nel corso dei mesi le spese dei giocatori sono calate regolarmente, anche se questo non ha impedito al gioco di rimanere uno dei più remunerativi dell’anno. Fortnite ha infatti saputo tenersi “a galla” anche in un periodo leggermente negativo, dimostrando ancora una volta la qualità di questo specifico prodotto. Risulta cosa ben nota il fatto che il gioco Epic Games lungo i svariati mesi di vita ha sempre saputo diversificare la propria offerta contenutistica.

Dopo un evento a dir poco emblematico come quello del buco nero (che avrebbe avviato la seconda stagione di Fortnite) Epic Games ha deciso di elaborare l’ennesimo crossover per il loro Battle Royale. Per festeggiare l’arrivo del prossimo film dedicata alla saga di Star Wars durante la scorsa settimana siamo stati testimoni di un aggiornamento molto particolare che avrebbe aggiunto al gioco lo StormTrooper (come Skin) e lo Star Destroyer (come aggiornamento per la mappa).

Come ben saprete la curiosità di scoprire certi particolari risulta ben nota tra la community di Fortnite. Proprio per questo motivo un utente avrebbe deciso di “avventurarsi” e raggiungere la celebre navicella di Star Wars sospesa tra i cieli della mappa. Tuttavia il risultato è stato ben diverso da quanto si poteva immaginare essendo che di base lo Star Destroyer non sarebbe altro che una semplice “proiezione” (un’immagine trasparente riempitiva).

A testimoniare questa vicenda sarebbe un video caricato dal giocatore in questione sul proprio canale YouTube. Insomma, la classica particolarità del gioco Epic che ogni giorno in qualche modo riesce a far parlare di se. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa particolare vicenda, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!