Forza Horizon 5 è tecnicamente mostruoso: ecco l’analisi di Digital Foundy

In arrivo a novembre, Forza Horizon 5 si conferma essere uno dei giochi più tecnicamente perfetti. Ad affermarlo è Digital Foundy, branchia di Eurogamer.net che si occupa dell’analisi tecnica dei videogiochi, che ha avuto modo di analizzare una versione del gioco grazie al codice review giunto in redazione.

Come avete potuto intuire dal titolo, Forza Horizon 5 su Xbox Series S e Xbox Series X è un gioco davvero mostruoso. Il racing game di casa Playground Games è in grado infatti, ancora una volta, di alzare l’asticella dal punto di vista grafico. C’è un motivo dietro queste dichiarazioni: il gioco è infatti non è solo impressionante a livello delle auto e del circuito, ma anche dalla qualità dei dettagli presenti a schermo. Dalla location fino ai dettagli sulle vetture, il tutto è incredibilmente perfetto. Riuscendo anche (in maniera sorprendente) a girare perfettamente su Xbox One.

Forza Horizon 5 però è anche perfetto a livello tecnico per quanto riguarda l’ottimizzazione e la personalizzazione. Esattamente come previsto, infatti, il racing game su Xbox Series X e Xbox Series S si può giocare sia a 30 frame al secondo che a 60 frame per secondo. Entrambe le modalità funzionano benissimo ma Digital Foundry consiglia di giocare sempre al massimo del frame rate, poiché viene gestito in maniera perfetta anche in 4K, limitandosi ad elimianre qualche dettaglio grafico di poco conto. Per quanto riguarda però la sorellina minore della console di questa generazione, la modalità 1080p suggerisce comunque un costante frame rate a 60fps, ma abbassando i frame a 30 si ottiene un’esperienza decisamente più soddisfacente a livello visivo.

L’intera analisi è comunque disponibile video che trovate poco più sopra. Forza Horizon 5 è stato analizzato nelle sue versioni console, mentre per la versione PC ci sarà bisogno di attendere ancora qualche giorno. Il titolo debutterà il 9 novembre 2021, anche su Xbox Game Pass ma si può già scaricare ora.