Dopo oltre due anni di sviluppo, finalmente ci siamo: Axel Fox, la sviluppatrice che ha dato via a Freud’s Bones è oramai pronta a pubblicarlo. L’annuncio della finestra di lancio è arrivato nel corso delle ultime ore, con un breve trailer, che svela quando il gioco sarà disponibile su Steam, oltre che fornirci una panoramica sulla storia e sui personaggi che incontreremo mentre impersoneremo Sigmund Freud, padre della psicanalisi moderna e figura ancora oggi decisamente affascinante.

Come svelato dal trailer, Freud’s Bones arriverà a maggio 2022. Il gioco è attualmente su Steam, ma non è possibile prenotarlo. Questo perché il gioco arriverà sì il mese prossimo, ma al momento Axel Fox non ha ancora comunicato una data di uscita precisa. Al momento però, se siete interessati, potete inserirlo nella lista dei desideri.

Di cosa parla Freud’s Bones? Come riportato dal comunicato lanciato dalla sviluppatrice, il gioco è la prima avventura narrativa al mondo sulla psicoanalisi freudiana. “Infiltrati nella mente del perverso genio del dottor Freud e prova a scoprire la radice del suo malessere”, si legge nel comunicato. Nel titolo, i giocatori sono chiamati ad ascoltare le storie dei pazienti e interpretare i loro sintomi, oltre che risolvere l’enigma di Anubi. Potete dare uno sguardo al nuovo trailer grazie al filmato disponibile poco più in basso.

Non ci resta che attendere una data di uscita più precisa per Freud’s Bones. Nell’attesa, vi ricordiamo che il gioco sarà completamente in italiano, con supporto anche ad altre lingue e si è guadagnato anche l’attenzione della stampa generalista. Per maggiori informazioni e per inserirlo all’interno della vostra lista dei desideri (così da rimanere sempre aggiornati su tutte le novità e la release date ufficiale) semplicemente visitando questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.