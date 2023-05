Se siete alla ricerca di un ottimo titolo per Nintendo Switch con cui variare le tante (anzi tantissime!) ore che, certamente, state spendendo nel mondo di Hyrule, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta, visto che riguarda uno dei remake più apprezzati usciti, di recente, proprio sulla console Nintendo!

Su Amazon, infatti, è tornata disponibile la Limited Edition di Front Mission 1st, splendido remake ad opera di Microids, di quello che è un classico dei giochi strategici a base di mecha! Un titolo molto apprezzabile e profondo, che oggi può essere vostro in edizione limitata al prezzo di 42,48€! Un piccolo sconto rispetto agli originali 44,99€, ma va tenuto conto che si tratta di un’edizione limitata, a lungo esaurita.

Remake di un vero e proprio classico intramontabile, Front Mission 1st Remake è un titolo strategico che ci metterà al controllo dei “Wanzer”, degli enormi mech da battaglia bipedi, pesantemente armati, e schierati in un conflitto bellico.

Comprensivo di due distinte campagne, così che la storia possa essere vissuta dal punto di vista di ambo i fronti bellici, Front Mission 1st è un titolo molto godibile, che vi catapulterà in un’esperienza certamente d’altri tempi, ma ancora coinvolgente e sfaccettata, complice anche l’ottima scrittura che fa da sfondo al conflitto.

Per quanto riguarda questa specifica edizione, essa contiene, in sintesi, alcuni piccoli gadget da collezione, inseriti direttamente all’interno della custodia del gioco in cui, per altro, è una volta tanto presente anche un manuale di istruzioni, come si confà ai giochi di altri tempi.

Al di la del manualetto, sicuramente gradito visti gli ultimi anni, questa edizione include poi un set di 2 litografie ed una esclusiva figurina lenticolare, il cui soggetto è, per altro, il medesimo mech presente in copertina.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di approfittare dello sconto proposto da Amazon, visitando la pagina dedicata al prodotto direttamente sullo store, dove non solo potrete trovare ulteriori dettagli, ma potrete anche completare il vostro acquisto prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!