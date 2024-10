Game Ground 2024: Bolzano sarà capitale del gaming per tre giorni

Il Game Ground 2024, festival dedicato alla cultura del videogioco, si svolgerà a Bolzano dal 18 al 20 ottobre. L'evento, giunto alla sua quarta edizione, riunirà appassionati di gaming, cultura pop e tecnologia con una serie di panel, talk, tornei e incontri con creator di fama internazionale.

Il festival trasformerà Bolzano in un palcoscenico diffuso, coinvolgendo luoghi iconici come Castel Mareccio, Palazzo Mercantile, il Museo di Scienze Naturali e la Biblioteca Civica. L'obiettivo è offrire un'esperienza immersiva e gratuita dedicata a una delle passioni più sentite dagli italiani: i videogiochi.

Eventi di anticipazione

Due eventi precederanno l'apertura ufficiale:

Il 16 ottobre alle 18:30, presso il Parkhotel Laurin, si terrà il panel "BZ to rest of the world: videogames come sport" con gli atleti bolzanini Stefano Tabarelli, Alex Stan e Marco Olivari, che discuteranno del panorama internazionale degli e-sports.

Il 17 ottobre alle 20:00, al DRIN, si svolgerà il primo torneo italiano con il nuovissimo Super Mario Party Jamboree, nel giorno della sua uscita ufficiale.

Programma principale

Il 18 ottobre inizierà il programma principale con eventi a Castel Mareccio, tra cui: - Una 48h Game Jam per lo sviluppo di videogiochi - Uno Stunt Show "Prince of Persia" - Un Glow Party DJ Set a tema videogame anni '80-'90

A Palazzo Mercantile si terranno conferenze su temi come Horizon Zero Dawn e la violenza nei videogiochi, con la partecipazione di esperti del settore come Claudia Gibbardo di Guerrilla Games e Francesco Toniolo dell'Università Cattolica di Milano.

Game Ground 2024 vuole essere una festa per tutti, accogliendo un pubblico sempre più ampio e diversificato.

Il 19 ottobre, Castel Mareccio ospiterà panel come "Fallout e incubi americani" e "Cina e Giappone nei videogiochi".

L'ultimo giorno, il 20 ottobre, vedrà la partecipazione di studi di sviluppo come 11Bit Studios e Stormind Games.