Xbox Game Pass: addio offerta a 1€ prima dell'arrivo di Call of Duty Black Ops 6

Microsoft ha rimosso l'opzione di prova a 1 dollaro per Xbox Game Pass in vista del lancio di Call of Duty: Black Ops 6 (acquistabile su Amazon). Attualmente è possibile abbonarsi al servizio solo a prezzo pieno, una mossa strategica per evitare che gli utenti giochino la campagna del nuovo capitolo quasi gratuitamente.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

L'eliminazione dell'offerta promozionale mira a proteggere il valore di uno dei titoli di punta del catalogo Game Pass. Call of Duty rappresenta infatti un asset fondamentale per Microsoft dopo la costosa acquisizione di Activision Blizzard, con l'obiettivo di aumentare significativamente il numero di abbonati al servizio.

La popolarità di Call of Duty è cruciale per la crescita di Game Pass.

Non è chiaro se l'offerta a 1 dollaro tornerà in futuro o se è stata definitivamente accantonata, considerando che il catalogo includerà non solo Black Ops 6 ma anche altri episodi della serie. La decisione sembra essere stata compresa dagli utenti, come emerge dalle reazioni sui social media.

Impatto sugli abbonamenti

La rimozione dell'opzione di prova economica non influirà sugli attuali abbonati, ma solo sui potenziali nuovi iscritti che speravano di sfruttare questa "scappatoia" per giocare a Black Ops 6 a costo minimo. Microsoft punta chiaramente a massimizzare i ricavi dagli abbonamenti in concomitanza con il lancio di uno dei titoli più attesi dell'anno.

Questa mossa sottolinea di molto l'importanza che Microsoft attribuisce a Call of Duty come driver per la crescita di Game Pass, confermando le aspettative legate all'acquisizione di Activision Blizzard per rafforzare l'offerta del servizio in abbonamento.

A ogni modo è possibile che la reale crescita del servizio avvenga solamente con il prossimo Call of Duty, visto che Microsoft è stata quasi impossibilitata a sponsorizzarlo a causa degli accordi ancora in essere tra Activision e Sony.