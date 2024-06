Il mercato dei videogiochi fisici sta morendo, anche Game smetterà di venderli

Il noto rivenditore britannico Game sta pianificando di cessare la vendita di giochi fisici nei suoi negozi, stando a quanto riportato da Gfinity Esports. Le fonti indicano che la catena di vendita al dettaglio smetterà di offrire software in scatola presso i suoi punti vendita e si concentrerà su altri prodotti. D'ora in poi, per acquistare hardware e giochi fisici, i clienti dovranno effettuare un pre-ordine in negozio o tramite il sito web di Game, con possibilità di spedizione direttamente a casa o presso il Game store più vicino.

Attualmente, una grande parte degli spazi dei negozi fisici Game è occupata da merchandise legato ai videogiochi e giocattoli non legati al gaming, tra cui prodotti Lego, Barbie e Funko Pops. Se confermata, la cessazione della vendita diretta di giochi fisici segnerebbe l'ultimo di una serie di colpi duri per Game, che a aprile aveva già annunciato tagli al personale e la fine della vendita e del riacquisto di giochi usati.

A gennaio, Game aveva comunicato di voler interrompere il servizio di trade-in, che si è effettivamente concluso il 16 febbraio. Le attività di retail di Game nel Regno Unito comprendono oltre 320 negozi indipendenti e concessioni all'interno di Sports Direct e House of Fraser, secondo quanto riportato dal Frasers Group, che ha acquisito l'azienda nel 2019 per 52 milioni di sterline. VGC ha contattato il Frasers Group per un commento in merito a queste affermazioni.

Il mercato fisico sta lentamente andando a morire?