Tutti 10 dati ai videogiochi dalla nostra testata

Il 10 è un voto importante, qualcosa che non si vede tutti i giorni e che spesso va opportunamente contestualizzato. C'è chi ritiene che una valutazione tonda non possa essere data perché banalmente "non può esistere la perfezione", ma noi non la pensiamo propriamente così. Premiare un'esperienza videoludica significa in qualche modo comunicare all'utenza che quel determinato prodotto riesce a offrire qualcosa di talmente unico, da offrire qualcosa di completamente innovativo in termini narrativi o di gameplay. Il 10 non è un voto necessariamente oggettivo, è una valutazione che ha scosso l'animo della persona che ha valutato il singolo prodotto e per questo va considerato in maniera del tutto personale (seppur con insindacabili valori oggettivi).

Noi siamo una testata giovane, GameDivision è nata soltanto 8 anni fa e per ora i giochi premiati con l'agognato 10 non sono tanti, ma abbiamo comunque voluto creare questo articolo, costantemente aggiornato, così da darvi modo di dare uno sguardo alle opere videoludiche che sono riuscite a raggiungere la valutazione massima sulle nostre pagine.

Red Dead Redemption 2

Data: 08/11/2018

Autore: Yuri Polverino

Recensione - Link

Conclusione: "Capace di fondere come mai prima d'ora intensità narrativa e gameplay, e di proporre quello che senza dubbio è il miglior open world di sempre, Red Dead Redemption 2 è un'opera mastodontica, impressionante sotto tutti i punti di vista. Una produzione che sembra arrivare direttamente dal futuro e che, inevitabilmente, influenzerà tutti i videogiochi che verranno. Tecnicamente eccelso, propone soluzioni di gameplay inedite e le contestualizza in un mondo di gioco ricco e appassionante. Non bastano alcuni piccoli e trascurabili difetti a oscurare la qualità e la potenza comunicativa di un prodotto che semplicemente lascia a bocca aperta. Una produzione che propone una visione autoriale coraggiosa, realizzata con un budget immenso, che stravolge le regole del mercato e crea un precedente clamoroso. In breve: Red Dead Redemption 2 non è forse il gioco perfetto, ma la sua anima e la sua forma lo rendono un capolavoro assoluto che traccia un solco indelebile nelle pieghe del tempo."

The Last of Us Parte II

Data: 12/06/2020

Autore: Yuri Polverino

Recensione - Link

Conclusione: "The Last of Us Parte 2 è una delle produzioni più incredibili che il videogioco abbia mai visto. Non è un’esagerazione: l’attesa spasmodica del pubblico sarà ripagata da un gioco da un’intensità inedita, unite ad un gameplay vario e studiato per migliorare l’esperienza originale, senza perdere di vista le colonne portanti che hanno da sempre caratterizzato il franchise. È un apripista perfetto per la nuova generazione PlayStastion, e al contempo un simbolo di quale può e deve essere una delle strade che dovrà percorrere il videogioco in futuro. Raccontare storie importanti, gravate da un peso morale umano e attuale, capaci di regalare ai giocatori esperienze memorabili e formative. The Last of Us Parte 2 è il capolavoro di questa generazione."

Microsoft Flight Simulator

Data: 17/08/2020

Autore: Andrea Riviera

Recensione - Link

Conclusione: "Microsoft Flight Simulator è il nuovo punto di riferimento per i simulatori di volo e soprattutto un nuovo standard tecnico/grafico nelle esperienze videoludiche. Il nuovo episodio della leggendaria saga made in Microsoft non è per tutti, rimane un prodotto di nicchia capace di esaltare gli appassionati, ma anche incuriosire i neofiti. Un prodotto straordinario e contornato da una qualità semplicemente sbalorditiva che non lascia spazio a dubbi sul lavoro svolto da Asobo. Al netto di qualche mancanza che verrà presto integrata, come il supporto alla VR, il titolo del team francese è praticamente perfetto sotto quasi ogni aspetto, testimoniando la volontà del team Xbox di voler ripartire con esperienze ormai perdute, ma ancora in grado di creare un solco importante all'interno del mercato dei videogiochi."

It Takes Two

Data: 24/03/2021

Autore: Alessandro Palladino

Recensione - Link

Conclusione: "It Takes Two è un'esplosione incontrollabile di gioia e idee, il vero significato del videogiocare più puro e puntato al creare un'esperienza che ricorderete da qui fino ai prossimi anni. Ogni livello è come se fosse un gioco a parte in un mondo uscito fuori dall'immaginario di ogni infanzia. Ci sono così tante idee, trovate e attività che è impossibile non perdersi per ore in ogni singolo momento di It Takes Two. Il tutto è poi vissuto all'intero di una trama dolce, familiare e pregna dell'umanità più comune che ci possa essere: l'amore e il volersi bene nonostante tutto. In definitiva, It Takes Two ci ha ricordato cosa significa davvero videogiocare insieme e godersi le meraviglie di questo mondo digitale."

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Data: 11/05/2023

Autore: Andrea Maiellano

Recensione - Link

Conclusione: "Ci sarebbe bastato un more of the same per essere soddisfatti, ma Nintendo ha voluto spingere sull’acceleratore e fare all-in. Tears Of The Kingdom riesce in un’impresa che pensavo impossibile: migliorare, ampliare e per certi versi oscurare una produzione della caratura di Breath Of The Wild. Spiegare a parole come questo nuovo capitolo sia stato in grado di sorprendere costantemente qualcuno che ha sviscerato per centinaia di ore il precedente capitolo non è stato facile ma, se non siete parte di quegli utenti che vogliono cercare il marcio dove non c’è, il mio unico consiglio è di giocarlo, godervelo in ogni suo centimetro e sperare che questo nuovo viaggio non finisca mai. Nintendo ha di nuovo settato degli standard per un genere e, mai come questa volta, sarà davvero difficile riuscire a superarla."

Senua's Saga Hellblade 2