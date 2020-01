Games With Gold: resi disponibili i nuovi giochi gratuiti del mese di Gennaio

Per quanto potrebbe sembrare strano, anche questo primo mese del nuovo anno è arrivato alla sua metà. Ci aspettano sicuramente settimane un pochino vuote a livello di uscite, però per colmare il tutto possiamo affidarci ai vari regali fatti dal PS Plus e Games With Gold. Parlando proprio del servizio Microsoft, a partire dalla giornata di oggi, i vari abbonati hanno la possibilità di riscattare i restanti titoli in regalo.

Il primo gioco che andrà ad accompagnarci fino alla metà di Febbraio è Batman The Telltale Series The Complete Season. Quest’opera si presenta come un’avventura grafica moderna che ci metterà nei panni del cavaliere oscuro. Il titolo sfrutterà le classiche dinamiche viste nei vari titoli Telltale, dando una forte priorità al storytelling ed alle varie scelte dei giocatori. La Complete Season contiene tutti i 5 episodi della prima stagione del gioco ed è disponibile per il download per tutti i vari abbonati Games With Gold a partire da oggi stesso.

Il secondo gioco che si unirà alla “line-up” di gennaio sarà il terzo capitolo della saga LEGO Star Wars. Esattamente come i vecchi capitoli, quest’opera di Traveller’s Tales andrà a seguire le varie vicende dell’universo Star Wars, ricreando tutto in chiave comica. Preparatevi a impugnare una spada laser e fare a pezzi l’esercito di droni fatto di plastica! Se siete appassionati dei giochi LEGO, non possiamo fare altro che consigliarvi caldamente LEGO Star Wars 3: The Clone Wars.

Vi ricordiamo che questi due titoli sono disponibili in maniera gratuita per tutti gli abbonati Games With Gold. Potete scaricare sia Batman The Telltale Series, sia LEGO Star Wars 3: The Clone Wars a partire da oggi stesso. Inoltre precisiamo che Tekken 6 e Jurassic World Evolution sono stati ufficialmente sostituiti dai giochi sopracitati!