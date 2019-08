Gamescom Awards 2019 : ecco tutti i vincitori

Sono finalmente stati resi pubblici i vincitori dei Gamescom Awards 2019 che hanno visto Sony come grande protagonista con tre premi.

Questa settimana, come ben saprete, si è tenuta la Gamescom 2019, con la kermesse annuale di Colonia che ci ha riservato diverse scoppiettanti sorprese. Immancabili, come ogni anno, sono stati del resto i Gamescom Awards 2019 che hanno premiato i titoli di maggior impatto tra quelli presenti all’evento.

Grandi risultati soprattutto per Sony e Ubisoft, che hanno vinto rispettivamente tre e due premi. Per quanto riguarda i giochi, invece, è da sottolineare la performance di Dreams, che si è portato a casa il premio sia di miglior titolo originale che di miglior titolo PlayStation 4: un risultato non di poco conto per il titolo di Media Molecule. Se volete saperne di più a riguardo vi consigliamo di recuperare la nostra anteprima che trovate comodamente qui.

Ecco tutti i Gamescom Awards 2019:

Migliori giochi

Miglior action-adventure – Blacksad: Under the Skin (astragon Entertainment)

(astragon Entertainment) Miglior action – Doom Eternal (ZeniMax Germany)

(ZeniMax Germany) Miglior family game – Concrete Genie (Sony Interactive Entertainment)

(Sony Interactive Entertainment) Miglior racing game – Grid (Codemasters)

(Codemasters) Miglior gioco di ruolo – Wasteland 3 (Koch Media)

(Koch Media) Miglior simulatore – Planet Zoo (Frontier)

(Frontier) Miglior sportivo – Roller Champions (Ubisoft)

(Ubisoft) Miglior strategico – Desperados III (THQ Nordic)

(THQ Nordic) Miglior titolo originale – Dreams (Sony Interactive Entertainment)

Migliori giochi per piattaforma

Miglior titolo Xbox One – Gears 5 (Microsoft)

(Microsoft) Miglior titolo Nintendo Switch – The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Nintendo)

(Nintendo) Miglior titolo PlayStation 4 – Dreams (Sony Interactive Entertainment)

– (Sony Interactive Entertainment) Miglior titolo mobile – Nightwar: Mobile Edition (HandyGames)

(HandyGames) Miglior titolo PC – Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (Ubisoft)

Che ne pensate di questa notizia, siete d’accordo con i vari premi conferiti per questa occasione? Conoscevate tutti i titoli vincitori dei Gamescom Awards 2019 o fra di essi avete scovato qualche sorpresa? Fateci sapere le vostri opinioni direttamente nei commenti!