Gears 5: controller Xbox One a tema?

XboxLive.fr ha affermato di aver visto un tweet, ora eliminato, con immagini di un controller Xbox One wireless a tema Gears 5.

Gli amici francesi di XboxLive.fr hanno affermato di aver visto un tweet, ora eliminato, con allegate immagini di un nuovo possibile controller Xbox One wireless a tema Gears 5.

Sul pad, sono disegnate delle placche metalliche e sui pulsanti Visualizza e Menù, è impresso il famoso ingranaggio, simbolo della serie. XboxLive.fr è riuscita a salvare delle immagini, qualitativamente di pessima soluzione purtroppo, prima che il post venisse eliminato.

Nonostante la notizia fosse da prendere con le pinze, non ci stupirebbe questo controller brandizzato dal momento che non è la prima che Microsoft, crea pad customizzati per i suoi titoli di punta.

Ricordiamo che mentre vi scriviamo, è in corso la seconda fase del Gears 5 Tech Test la quale, a differenza della prima, è accessibile a tutti i giocatori che hanno preordinato il gioco, e agli abbonati ad Xbox Game Pass e Live Gold.

In Gears 5, riprenderemo la storia lasciata nel precedente capitolo focalizzandoci questa volta, su Kait Diaz, una COG che si ritrova a dover disubbidire a degli ordini diretti per cercare di bloccare la minaccia e scoprire il mistero che lega i suoi incubi allo Sciame. Nel gioco rivedremo anche Marcus Fenix, JD Fenix e Delmont Walker.

L’attesa esclusiva di casa Microsoft è in arrivo il 13 settembre su Xbox One e PC Windows 10.