Gears 5: tutti i dettagli dell’Operazione 2

Una delle migliori esclusive di casa Microsoft è senz’ombra di dubbio Gears of War, il cui primo titolo venne originariamente lanciato nell’ormai lontano 2006 su Xbox 360, sviluppato in un primo momento da Epic Games e passato poi successivamente al team di The Coalition. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono stati illustrati tutti i dettagli riguardanti l’Operazione 2 di Gears 5, il cui lancio è previsto per il prossimo 11 dicembre, ovviamente in esclusiva per Xbox One.

L’Operazione 2 introduce nella fattispecie ben 7 nuove mappe completamente inedite, e nuovi personaggi, oltre che modalità nuove. In particolare, due nuove mappe sono state realizzate appositamente per la modalità Free for All, che sarà resa disponibile con questo aggiornamento, che permetterà a 14 giocatori di sfidarsi tra di loro. Non ci resta a questo punto che lasciarvi al trailer dell’Operazione 2 di Gears 5, che mette in mostra numerose sequenze di gameplay, augurandovi come sempre una buona visione.

In futuro, la stessa compagnia The Coalition ha dichiarato che arriveranno ulteriori nuovi contenuti, pertanto non ci rimane che attendere ulteriori dichiarazioni in merito, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi mesi.

E voi, state ancora giocando a Gears 5? State attendendo Operazione 2? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!