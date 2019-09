Gears 5: un livello è 50 volte più grande delle mappe dei precedenti giochi

Gears 5 proporrà una mappa 50 volte più grande dei livelli dei precedenti giochi. Inoltre, ci sarà anche molta libertà d'azione durante la campagna.

Gears 5 sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2019 su PC e Xbox One. L’attesa per il titolo è grande e questo capitolo sembra essere veramente massiccio e interessante. Ad essere “massiccio” è anche il mondo di gioco: secondo quanto scoperto recentemente tramite un panel del PAX West di Seattle, Gears 5 includerà una mappa grande cinquanta volte i livelli dei precedenti Gears of War. L’informazioni è stata condivisa da Rod Fergusson stesso, capo di The Coalition.

Fergusson ha inoltre parlato delle varie novità presenti in Gears 5, incluso Jack, il bot alleato che ci galleggerà attorno e ci fornirà una serie di bonus, da sbloccare nel corso della campagna. Jack, ad esempio, può renderci invisibili: secondo quanto dichiarato, si tratta di uno dei principali obbiettivi di design per Gears 5, ovvero permettere ai giocatori di iniziare il combattimento nel modo e nel momento che più preferiscono, invece che proporre un susseguirsi di scontro obbligatori, come tipico della serie.

Sarà possibile definire il ritmo di gioco anche tramite lo Skiff, ovvero il nostro mezzo di trasporto che utilizzeremo durante la campagna di Gears 5. Dallo Skiff sceglieremo le missioni secondarie da affrontare, il set di armi da equipaggiare, troveremo nuovi punti di interesse, collezionabili e istalleremo upgrade per Jack. L’obbiettivo, secondo le parole di Fergusson, è di dare ai giocatori più libertà di scelta su cosa fare all’interno della campagna, istante per istante.

Pare quindi che Gears 5 possa contare su tanti contenuti e anche tanta libertà. Diteci, cosa ne pensate di quanto rivelato fino a questo momento?