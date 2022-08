Quando si parla di cloud, non si può ignorare GeForce NOW. Il servizio di Nvidia, che vi permette di affittare dei server per una quota mensile e di ripordurre i titoli che già possedete su PC ma in cloud al massimo delle loro performance è forse uno dei servizi più importanti nel panorama dei giochi per computer, soprattutto in un periodo in cui quasi nessuno può permettersi di assemblare una macchina da gioco hi end. Come ogni giovedì, il produttore di GPU ha svelato quali titoli sono in arrivo questa settimana nella libreria, tra cui spicca un Brawler Royale.

GeForce Now

In uscita proprio nella giornata odierna, GeForce NOW supporterà Rumbleverse. Si tratta di un free-to-play Brawler Royale, sviluppato da Iron Galaxy Studios e pubblicato da Epic Games Publishing. I giocatori abbonati al servizio potranno sperimentareil gioco su PC al massimo della qualità grafica, ma anche su mobile e ovviamente su Mac, unico modo per i possessori delle macchine Apple di poter giocare al nuovo titolo che fonde i brawl con il genere Battle Royale.

Oltre a Rumbleverse, GeForce NOW si è arricchito con ulteriori giochi questa settimana, che trovate subito qui in basso:

Tyrant’s Blessing (nuova uscita su Steam ed Epic Games)

Farthest Frontier (nuova uscita su Steam)

Arcade Paradise (Steam ed Epic Games)

Cult of the Lamb (nuova uscita su Steam)

Rumbleverse (nuova uscita su Epic Games)

Warhammer 40,000: Mechanicus (nuova uscita su Epic Games)

Infinite Lagrange (Steam)

Come è possibile vedere dall’elenco dei giochi disponibili, sono tante le nuove uscite a essere supportate dal servizio di Nvidia. L’appuntamento, ora, è con il prossimo aggiornamento di GFN, previsto per giovedì 18 agosto 2022, dove verranno svelate ulteriori novità sul servizio e sui prossimi giochi supportati. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.