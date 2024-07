GeForce NOW: aggiunti altri 22 nuovi giochi a luglio, incluso The First Descendant

Quest'estate, NVIDIA continua a espandere il proprio servizio GeForce NOW, annunciando l'ingresso di ben 22 nuovi giochi nel suo catalogo durante il mese di luglio. Tra questi, spiccano titoli attesissimi come The First Descendant, Wuthering Waves, Once Human, e molti altri. Questa novità è stata rivelata in occasione del primo GFN Thursday di luglio, segnando un importante ampliamento della già vasta libreria disponibile su GeForce NOW.

Interessante notare che, durante i Saldi Estivi di Steam, oltre 850 titoli presenti su GeForce NOW sono disponibili a prezzi scontati, offrendo un ulteriore incentivo per gli appassionati di gaming. Tra i giochi in arrivo questo mese, più della metà saranno disponibili dal giorno stesso del loro lancio, inclusi alcuni molto attesi come Once Human, Norland, F1 Manager 2024 e Dungeons of Hinterberg.

Questa settimana la piattaforma si arricchisce subito di quattro nuovi titoli. Il primo è The First Descendant, uno sparatutto action RPG in terza persona prodotto da NEXON, disponibile gratuitamente su Steam. Questo gioco, che incoraggia l’esplorazione e la collaborazione tra i giocatori, ha suscitato un grande interesse per la sua presentazione visiva e le dinamiche di gioco avvincenti. Gli altri giochi includono The Falconeer, disponibile gratuitamente su Epic Games Store, Star Traders: Frontiers e Wuthering Waves, entrambi disponibili su Steam e su Epic Games Store.

Il resto del mese vedrà l'arrivo di altri giochi molto attesi tra cui Flintlock: The Siege of Dawn, Gestalt: Steam & Cinder, Norland e F1 Manager 2024, tutti disponibili su diverse piattaforme come Steam e Xbox, con alcuni titoli che saranno anche su PC Game Pass. Altri giochi degni di nota sono EARTH DEFENSE FORCE 6 e Stormgate in Early Access, questi ultimi promettono di tenere alta l'attenzione dei giocatori per tutto il mese.