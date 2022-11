I Am Jesus Christ, il “simulatore” di vita di Gesù, sta finalmente per arrivare su Steam. Annunciato inizialmente nel 2019, il gioco è rimasto avvolto nel mistero, ma ora è pronto a mostrarsi. Non nella sua interezza: il team di sviluppo, probabilmente anche per rimettere in moto la macchina della curiosità che tanto ha giovato a questa produzione, ha infatti deciso di pubblicare un prologo gratuito, per permettere a tutti i giocatori di poter assaggiare questo particolare videogioco.

Come recita la descrizione presente su Steam, “I Am Jesus Christ: Prologue è un’esperienza stand alone che serve come introduzione alla versione definitiva del gioco”. La data di uscita al momento ancora non c’è, ma il team di sviluppo (SimulaM) ha già annunciato l’intenzione di far uscire il tutto il prossimo dicembre. Una release date fissata per il 25 dicembre 2022 apparirebbe ovviamente di cattivo gusto, ma uno shadow drop durante i The Game Awards 2022 (previsti per l’8 dicembre 2022) potrebbe non essere un’ipotesi così assurda.

Oltre all’annuncio del prologo, il team di sviluppo ha anche pubblicato un video che mostra alcuni spezzoni di gameplay presenti in questa sorta di demo del gioco, di cui la durata non è ancora stata specificata. Essendo però una sorta di introduzione alla versione completa, è molto probabile che il tutto durerà un’ora o poco più. Potete dare uno sguardo al trailer subito qui in basso.

Pur essendo un’ottima fonte di ispirazione per diverse produzioni, anche recenti come Pentiment, I Am Jesus Christ sarà in effetti uno dei pochi giochi ad avere Gesù come figura centrale e soprattutto come protagonista. Si tratta di un’altra, grande conquista nel mondo dei videogiochi, che sarà utile per tutti coloro che cercano un’esperienza sicuramente differente ma intendono magari anche provare a scoprire la religione in maniera alternativa. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.