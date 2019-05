Ghost of Tsushima: Sucker Punch cerca sviluppatori per la nuova IP

Sucker Punch è alla ricerca di una nuova figura da inserire nel suo organico e che possa contribuire alla loro nuova IP: Ghost of Tsushima.

Lo studio di sviluppo Sucker Punch Productions, noto per aver dato vita a franchise come la trilogia di Infamous e Sly, sta ora lavorando a una nuova IP presentata durante il corso della Paris Games Week nel 2017: Ghost of Tsushima. Nonostante siano passati alcuni anni, il gioco rimane ancora avvolto nel mistero.

Al giorno d’oggi gli sviluppatori di Ghost of Tsushima non hanno ancora svelato alcuna informazione su una possibile finestra di lancio del gioco o qualcosa in più sulla trama o sulle specifiche di gioco. Sul sito ufficiale di Sucker Punch però, è possibile trovare degli annunci lavorativi interessanti e che riguardano proprio la loro nuova IP. In particolare la software house statunitense è alla ricerca di Lighting Artist che possa contribuire a dare degli effetti di luci e ombre nelle ambientazioni create per Ghost of Tsushima.

Ma non solo, infatti il candidato dovrà dare un contributo anche nello sviluppo e nella realizzazione di “location coinvolgenti e visivamente sorprendenti” oltre che ad avere una particolare attenzione nei confronti dei dettagli. Vi ricordiamo lo scorso mese Sucker Punch Productions aveva pubblicato altri annunci simili sul loro sito ufficiale, dove ricercavano un Narrative Writer sempre per la nuova IP con sfondo il Giappone Feudale.

Mentre attendiamo altre notizie sul gioco, e speriamo di poter scoprire di più all’E3 2019, vi consigliamo di dare un’occhiata alla notizia relativa al 10 anniversario dell’uscita di InFAMOUS dove gli sviluppatori hanno svelato 10 curiosità sulla saga. Vi ricordiamo inoltre che la famosa scena del gioco è stata ricreata tramite la nuova esclusiva PlayStation Dreams.