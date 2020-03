Ghost of Tsushima: data di uscita per PS4 svelata da un trailer

In queste ultime settimane il pubblico PlayStation è concentrato su PlayStation 5 e sul venturo The Last of Us Part II, il nuovo gioco di Naughty Dog. Altro sorvegliato speciale è Dreams, uscito da non molto dalla versione accesso anticipato. Non tutti però si ricordavano di un certo Ghost of Tsushima, sopratutto perché Sony Interactive Entertainmente e Sucker Punch (precedentemente sviluppatori di inFamous) erano in silenzio da tempo. Ora, però, è finalmente stata svelata la data di uscita di Ghost of Tsushima.

L’annuncio è arrivato a sorpresa con un nuovo trailer pubblicato direttamente da Sony PlayStation tramite il proprio canale YouTube: potete vederlo qui sotto. Si tratta di uno story trailer da tre minuti che ci dà un’idea della componente narrativa di Ghost of Tsushima, nel quale interpretiamo Kin Sakai, “il fantasma di Tsushima” che vuole proteggere la sua terra dall’invasione mongola. Solo alla fine vediamo la data di uscita di Ghost of Tsushima.

La data di uscita di Ghost of Tsushima è il 26 giugno 2020: Sony Interactive Entertainment aveva già annunciato che il gioco di Sucker Punch sarebbe arrivato su PS4 nel corso dell’estate 2020, ma non avevamo informazioni più precise. Questo significa che l’ultimo “pezzo da novanta” per PlayStation 4 sarà disponibile fra poco meno di quattro mesi, un mese dopo The Last of Us Part II.

Sakai, il protagonista, è un samurai ma per poter vincere lo scontro contro gli invasori, numericamente superiori, deve accettare di diventare un diverso tipo di guerriero. Ad oggi abbiamo potuto vedere poco del gioco: speriamo che nel corso dei prossimi mesi ci sia occasione di vedere in azione il titolo. Diteci, cosa ne pensate di quanto svelato fino a questo momento? La data di uscita di Ghost of Tsushima vi pare adeguata, oppure ve lo aspettavate in un altro periodo?