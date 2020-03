Ghost of Tsushima: edizioni speciali e bonus pre-ordine dell’esclusiva PS4

È stata finalmente svelata la data di uscita di Ghost of Tsushima, la nuova esclusiva PlayStation 4 sviluppata da Sucker Punch. Un po’ a sorpresa, Sony Interactive Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer tramite il quale svela che l’action-RPG sarà disponibile a partire dal 26 giugno 2020. Ovviamente, come per ogni grande uscita, saranno presenti delle edizioni speciali. Tramite il PS Blog abbiamo modo di scoprire i bonus pre-ordine e tutti i contenuti dei vari bundle, digitali e non.

Ghost of Tsushima, se prenotato (in qualsiasi versione) includerà i seguenti bonus: un avatar di Jin, la mini colonna sonora digitale con una selezione di musiche del gioco e un tema dinamico PS4 di Jin ispirato all’illustrazione della confezione. Se avete già deciso di optare per la versione digitale, potrete trovare l’Edizione Digitale Deluxe che, oltre a una copia del gioco, include anche un set di skin Eroe di Tsushima comprendente cavallo, sella, maschera, spada e armatura, tutti extra per Jin. Inoltre, è incluso anche un amuleto del favore di Hachiman, un punto tecnica (sono oggetti in-game) e un tema dinamico per PS4. Extra-gioco, sono presenti anche un mini artwork digitala di Dark Horse e il commento audio del director.

Se invece preferite la versione fisica di Ghost of Tsushima, potrete scegliere tra due diverse. Oltre all’edizione standard, esiste anche la Collector’s Edition che include, come potete vedere dalle immagini poco sopra, una riproduzione della maschera che indosserà il protagonista nel gioco. Si tratta di un oggetto da collezione in resina sintetica ed è pensata solo per l’esposizione su un piedistallo (fornito): non è adatta per essere indossata.

Inoltre, la Collector’s Edition di Ghost of Tsushima include anche un sashimono (vessillo da guerra), lungo poco più di un metro, e un tradizionale furoshiki (telo di stoffa). Il gioco sarà all’interno di una custodia StellBook, un mini art book fisico di Dark Horse di 48 pagine e una riproduzione della mappa del mondo di gioco in tessuto. Infine, è incluso un codice per ottenere tutti i contenuti digitali presenti della Digital Edition sopra indicata. Diteci, cosa ne pensate di questi contenuti?