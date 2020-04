Ghost of Tsushima: presto verranno condivisi nuovi dettagli sul gameplay, parola di Sucker Punch

Nella giornata di ieri, come sapranno ormai un po’ tutti, ci sono stati due notizie incredibilmente importanti. La prima ovviamente riguarda l’ennesima e definitiva data di uscita di The Last of Us 2. Quindi dopo la rivelazioni su un presunto dipendente Naughty Dog che avrebbe portato online clip del gioco ed addirittura il finale, Gli sviluppatori stessi e Sony hanno deciso di portarsi sulla difensiva ed annunciare subito la nuova data di uscita. Dato il periodo estremamente vicino al rilascio di Ghost of Tsushima, quest’ultimo è stato inevitabilmente rinviato al 17 luglio. Sucker Punch ha fatto sapere che in queste settimane extra verranno ovviamente sfruttate per migliorare l’esperienza di gioco. Sebbene il titolo sia molto atteso dagli appassionati del genere e non, si è visto ben poco di Ghost of Tsushima.

Gli sviluppatori hanno quindi deciso di avvisare i videogiocatori di tutto il mondo che presto verranno condivisi nuovi dettagli sul gameplay. Sicuramente una dichiarazione alquanto interessante nonostante non si conosca una data precisa. Supponiamo che quel “presto” sia inteso durante il mese di maggio, non ne siamo ovviamente certi, vi invitiamo di conseguenza a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per eventuali novità in merito.

There are a few finishing touches to apply and bugs to squash – so we’ll put these extra couple weeks to good use. We hope you all are staying safe. We can’t wait for you to play, and we'll have many more details on gameplay to share very soon! — Ghost of Tsushima 🎮 July 17 (@SuckerPunchProd) April 27, 2020

Ghost of Tsushima è sicuramente un progetto a dir poco ambizioso, nonostante gli sviluppatori non abbiano mostrato moltissimo, il titolo risulta visivamente incredibile e non vediamo l’ora di scoprire qualche dettaglio in più. Per ora, come ben saprete, sappiamo solo che la trama si incentra su Kin Sakai, soprannominato “il fantasma di Tsushima“, un samurai rinnegato che vuole proteggere le sue terre dall’invasione mongola.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete curiosi quanti noi di scoprire qualche dettaglio in più su Ghost of Tsushima? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità in arrivo.