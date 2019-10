Ghost Recon Breakpoint rimuoverà presto il limite dei Punti Battaglia

Ghost Recon Breakpoint vedrà presto rimosso il limite dei Punti Battaglia ottenibili su base quotidiana. Ecco tutti i dettagli in merito.

Ghost Recon Breakpoint non ha vissuto un lancio ottimale. Le recensioni della critica, la nostra compresa, hanno segnalato un gioco godibile ma di certo non rivoluzionario, mentre l’esperienza ludica è stata limitata da due grandi fattori: i bug e l’imposizione di un numero massimo di Punti Battaglia quotidiani.

Ghost Recon Breakpoint ha infatti un sistema in stile Pass Battaglia dei battle royale, il quale ricompensa il giocatore ogni volta che sale di grado. Per farlo, si devono ottenere sufficienti Punti Battaglia. Peccato che, di grado in grado, il numero di Punti richiesti aumenta e il limite quotidiano rende il tutto molto lento e noioso. Fortunatamente, le cose stanno cambiando.

Con un recente update il limite quotidiano è stato aumentato da 400 a 600 Punti Battaglia. Inoltre, ogni missione di supporto delle Fazioni dona 30 punti invece di 15, rendendo l’avanzamento più rapido. Ciò che più interesserà ai giocatori, però, è il fatto che gli sviluppatori hanno già promesso di eliminare completamente il cap quotidiano con l’update 1.03.

Attualmente non c’è una data precisa per questo update e non sono stati ancora indicati tutti i dettagli a riguardo, ma pare che verranno condivisi al più presto. Vi ricordiamo che Ghost Recon Breakpoint è attualmente disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One ed è in arrivo anche su Google Stadia. Diteci, state giocando a Ghost Recon Breakpoint? Come descrivereste la vostra esperienza fino a questo momento?