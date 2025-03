Gift Card PSN e abbonamenti Niintendo Switch Online SCONTATI su CDKeys! IMPERDIBILI!

CDKeys ha appena lanciato una nuova ondata di sconti eccezionali pensati per chi desidera aggiungere credito al proprio account PlayStation o Nintendo spendendo meno. Se volete acquistare giochi digitali, contenuti aggiuntivi o servizi in abbonamento, è il momento giusto per approfittare delle gift card digitali in promozione, disponibili per un periodo limitato. Ricordate che per usufruire delle offerte è necessario impostare l'Italia come paese di fatturazione ed effettuare l'accesso al proprio profilo CDKeys.

Ricariche PSN e abbonamenti Nintendo scontati, perché approfittarne?

Tra le proposte più interessanti spicca la ricarica PSN da 20€ disponibile a 16,43€ grazie al codice TOPUP2. Se cercate tagli più consistenti, potete acquistare la gift card da 50€ a 43,99€ con il codice SCONTI50, oppure la versione da 60€ a 51,99€ utilizzando TOPUP60. Sono previsti anche tagli intermedi: 35€ a 30,49€ (TOPUP35), 40€ a 34,49€ (TOPUP40) e 25€ a 21,99€ (TOPUP25). Infine, la ricarica PSN da 120€ è proposta a 104,99€ grazie al codice TOPUP120.

Anche per gli utenti Nintendo Switch ci sono occasioni da non lasciarsi sfuggire: l'abbonamento Nintendo Switch Online 12 mesi è ora disponibile a 14,39€ con il codice GET12, mentre la formula family annuale scende a 25,99€ con FAM12. Per chi desidera accedere anche ai contenuti aggiuntivi, l'opzione family + Expansion Pack è acquistabile a 52,99€ con il codice FAMEX12, mentre la variante individuale con Expansion Pack è offerta a 29,59€ usando EXP12.

Chi gioca a GTA V su Xbox può infine approfittare di uno sconto dedicato: la Whale Shark Card con 4.250.000 GTA$ è disponibile a 28,99€ applicando il codice WHALE42.

Tutte le gift card scontate vengono recapitate direttamente nella vostra casella di posta elettronica subito dopo l'acquisto, pronte per essere utilizzate. Approfittate ora di queste offerte esclusive per ottenere credito PSN o Nintendo a prezzo ridotto. Vi ricordiamo che i codici promozionali non possono essere combinati con i CDKoins e resteranno validi per un periodo di tempo limitato.

