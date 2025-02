Gioca senza limiti con la nuova MSI Claw 8 AI+, ora disponibile su Amazon!

Se state cercando una console portatile potente e all'avanguardia, vi segnaliamo che MSI Claw 8 AI+ è finalmente disponibile su Amazon al prezzo di 1.099€. Si tratta di una delle console più avanzate del momento, progettata per offrire un'esperienza di gioco coinvolgente grazie al nuovo Intel Core Ultra 7 258V, alla GPU Intel Arc e a un display touch da 8 pollici con refresh rate da 120 Hz.

MSI Claw 8 AI+, chi dovrebbe acquistarla?

MSI Claw 8 AI+ è alimentata dall'innovativo Intel Core Ultra 7 258V, un processore che garantisce prestazioni ottimizzate per watt, un consumo energetico ridotto e una nuova NPU dedicata per un'accelerazione AI senza precedenti. Grazie alla tecnologia Intel XeSS, i giochi vengono resi con una qualità superiore, migliorando i dettagli grafici e la fluidità del gameplay.

Il display FHD+ da 8 pollici con rapporto 16:10 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz assicura colori vividi e un'azione sempre fluida, ideale per i giochi più dinamici. Il profilo colore sRGB al 100% permette una riproduzione fedele delle tonalità, garantendo un’esperienza visiva immersiva. Inoltre, la batteria da 80 Wh offre un'autonomia eccellente, consentendo sessioni di gioco prolungate senza interruzioni.

L’illuminazione RGB delle levette analogiche e dei pulsanti principali permette una personalizzazione totale del colore, adattando l'estetica della console alle vostre preferenze. La presenza di due porte Thunderbolt 4 consente di collegare display esterni e perfino una GPU esterna, trasformando la console in un vero e proprio mini-PC per esperienze di gioco ancora più avanzate.

Per un’esperienza di gioco più coinvolgente, MSI Claw 8 AI+ offre un sistema audio avanzato, progettato per garantire un posizionamento preciso dei suoni e offrire un vantaggio competitivo in-game. Inoltre, MSI garantisce 2 anni di garanzia anche per acquisti con P.IVA, un ulteriore vantaggio per chi cerca un dispositivo di alto livello con il massimo della sicurezza.

MSI Claw 8 AI+ è già disponibile su Amazon al prezzo di 1.099€. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per portare il gaming portatile a un nuovo livello! Per maggiori informazioni sul prodotto, vi raccomandiamo di leggere il nostro hands on.

Vedi offerta su Amazon