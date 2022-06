Mai come in questa settimana abbiamo potuto mettere le nostre mani su un numero così grande di giochi gratis da riscattare. Non solo c’è stata una nuova coppia di titoli gentilmente offerta dall’Epic Games Store, ma anche il servizio in abbonamento Prime Gaming ha voluto regalarci la bellezza di 25 titoli tutti da scoprire. A queste grandi compagnie si aggiunge anche Netflix che ha da poco annunciato quello che sarà il prossimo titolo gratuito che verrà regalato a tutti i propri abbonati.

Ormai è da diverso tempo che anche Netflix si è lanciata nel proporre ai propri abbonati tutta una serie di giochi gratis. È già successo in passato con tutta una serie di esperienze per mobile, e in queste ore il colosso statunitense dello streaming ha annunciato che prossimamente regalerà un nuovo gioco. Si tratta di Into the Breach, uno strategico a turni abbastanza recente che fin da subito ha saputo accontentare gli appassionati del genere.

Grazie a Netflix anche chi ama giocare su dispositivi mobile potrà fare sua questa perla videoludica, ma non subito. Into the Breach, infatti, sarà riscattabile gratuitamente per tutti gli abbonati a Netflix non prima del prossimo 19 luglio. Il gioco si presenterà esattamente come sulle altre piattaforme su cui è già uscito, ma il team ha già confermato che la versione per i dispositivi avrà un’interfaccia dedicata.

Il titolo, inoltre, sarà disponibile sia per chi possiede un dispositivo mobile iOS che per coloro che possiedono un Android. Se siete sempre in cerca di nuovi giochi gratis da fare vostri, non dimenticatevi di riscattare i nuovi titoli proposti dall’Epic Games Store e il gioco offerto da SEGA tramite questo giveaway su Steam. Ora non ci resta che attendere settimana prossima per aggiungere alle nostre ludoteche digitali ulteriori giochi gratuiti grazie ai vari store e alle compagnie videoludiche.