Dopo i 25 giochi gratis che stanno venendo regalati dal servizio in abbonamento Prime Gaming tramite i Prime Days, anche SEGA ha deciso di dare ai giocatori la possibilità di riscattare tramite Steam un gioco molto particolare facente parte di una nota saga. In questo caso, per ottenere il titolo in questione, servirà effettuare una serie di semplici passaggi per entrare in possesso della chiave del gioco. Ma niente paura, perché vi diremo passo passo come fare per ottenere questo gioco gratuito.

Il gioco in questione è Armor of Heroes, una sorta di piccolo spin-off della saga strategica di Company of Heroes che SEGA aveva prodotto e poi rilasciato gratuitamente per festeggiare il sessantesimo anniversario della compagnia. Si tratta di un’esperienza più contenuta rispetto ai capitoli principali, ma anche molto particolare da sperimentare. Oggi il titolo torna a essere gratuito per tutti i più curiosi grazie ad un giveaway che sta organizzando proprio la nota compagnia di Osaka.

Per riscattare correttamente questo titolo gratuito, vi basta visitare questo sito. Si tratta del sito di CoH-Development, ovvero la piattaforma ufficiale della community creata dai ragazzi di Amplitude Studios, la quale è affiliata a SEGA. Vi basterà accedere con il vostro account esistente (oppure lo potete creare al momento) e collegarlo all’account Steam. Fatto ciò vi servirà cliccare sul banner del gioco e consentire a SEGA di attivare il titolo in questione all’interno della vostra libreria Steam.

Al momento non è chiaro se questo giveaway ha una data di scadenza, ma il nostro consiglio è quello di riscattare Armor of Heroes il prima possibile così da averlo nella vostra ludoteca di Steam per sempre. Se siete in cerca di altri giochi gratis da aggiungere alla vostra collezione, sappiate che vi basterà attendere domani pomeriggio quando l’Epic Games Store regalare una serie di altri titoli.