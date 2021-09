Giochi gratis PC: 10 titoli in regalo da Amazon Gaming, perfino Star Wars

Per il mese di ottobre Amazon ha deciso di regalare ben 10 giochi gratis, tra cui anche Star Wars Squadrons, Alien Isolation e Ghostrunner. I giochi sono riscattabili da tutti gli abbonati ad Amazon Prime, il medesimo servizio utile a guardare Prime Video e ad avere un servizio di consegna celere sullo store digitale.

Prime Gaming è l’iniziativa di Amazon che fornisce ai suoi utenti giochi gratis ogni mese. Per accedere ai contenuti gratuiti è sufficiente avere un abbonamento ad Amazon Prime, attivabile da questo indirizzo, dove è possibile attivare anche una prova gratuita di 30 giorni. Stavolta, aderendo a Prime Gaming è possibile accedere a una bella e inaspettatamente lunga lista di videogiochi: sono ben 10 i titoli che Amazon ha deciso di regalare a ottobre.

I giochi gratis previsti per ottobre includono l’acclamato Star Wars Squadrons, l’ultimo videogioco uscito finora dall’universo narrativo di Guerre Stellari, sviluppato da EA Motive con il supporto di Lucasfilm Games, detentrice e organizzatrice dei diritti e della coerenza narrativa delle opere videoludiche a tema Star Wars. In Squadrons i giocatori combattono a bordo delle più celebri astronavi della saga, con una campagna single player o in multiplayer a squadre fino a 5 persone contro 5. Di seguito elenchiamo tutti i titoli riscattabili con Prime Gaming:

Star Wars: Squadrons

Alien: Isolation

Ghostrunner

Song of Horror Complete Edition

Red Wings: Aces of the Sky

Wallace & Gromit’s Grand Adventures

Blue Fire

Tiny Robots Recharged

Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape

Secret Files 3

Come avrete potuto notare, altri giochi di alto profilo sono Alien Isolation, un survival horror con un’Intelligenza Artificiale nemica che si adatta allo stile di gioco del giocatore, e Ghostrunner, platform 3D in prima persona con ambientazione cyberpunk e meccaniche hack & slash. Attenzione anche agli indie Song of Horror e Blue Fire, due titoli dai toni dark che sapranno mettervi alla prova. I giochi saranno attivabili da questa pagina a partire dal 1 ottobre. Se Squadrons non vi ispira, vi invitiamo a consultare anche la nostra guida sui migliori giochi di Star Wars disponibili.