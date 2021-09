I migliori giochi di Star Wars da acquistare | Settembre 2021

Avete visto tutte e le trilogie dei film principali di Star Wars, avete divorato le due stagioni di The Mandalorian e state apprezzando l’antologia animata Star Wars Visions, ma volete di più: volete essere i protagonisti di una storia ambientata tanto tempo fa in una galassia lontana lontana. Per fortuna le Guerre Stellari sono state una presenza costante anche nel mondo dei videogiochi, per questo abbiamo preparato una guida all’acquisto sempre aggiornata – anzi, un’iper-guida – che vi propone i migliori prodotti videoludici a tema Star Wars.

Partorito dalla mente geniale di George Lucas, un semplice film con strutture un po’ fantasy e un po’ western ma ambientato nello spazio è diventato gradualmente uno dei brand più potenti e influenti della nostra epoca. L’approdo di Star Wars nel mondo dei videogiochi era scontato, dagli studi di sviluppo LucasArts alla nuova compagnia Lucasfilm Games che si occupa dei diritti e della coerenza narrativa di tutti i nuovi prodotti di Star Wars, le Guerre Stellari sono ormai una serie videoludica longeva e apprezzata, ricca di giochi blockbuster, spin-off ricercati e capolavori che hanno fatto la storia del medium. Prima di esplorare questa guida stellare, vi invitiamo a consultare anche i migliori videogiochi d’azione, i migliori giochi narrativi e cinematografici e i migliori giochi open world.

I migliori giochi di Star Wars

Star Wars Jedi: Fallen Order

Piattaforma: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Stadia

Uscito nel 2019, Jedi Fallen Order è un videogioco action-adventure con elementi da metroidvania e da soulslike che è stato sviluppato da Respawn Entertainment, casa di sviluppo sotto EA celebre per opere come Titanfall e Apex Legends. L’intero gioco è ambientato tra gli eventi dei film La Vendetta dei Sith e Rogue One, e il giocatore veste i panni di Cal Kestis, un Padawan in fuga dall’Impero Galattico dopo l’epurazione dell’ordine dei Jedi. In Fallen Order si gioca in terza persona, combattendo solo con la spada laser e i poteri della Forza. Il mondo di gioco ha tante zone esplorabili da sbloccare e diversi puzzle ambientali da risolvere. È presente anche una forte componente RPG nell’avanzamento delle statistiche, oltre che un crafting system che consente di costruire la propria spada laser.

» Clicca qui per acquistare Star Wars Jedi Fallen Order su Amazon

Star Wars Squadrons

Piattaforma: PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Come sarebbe Elite Dangerous nella galassia lontana lontana di Star Wars? Esattamente così: un gioco di combattimento spaziale ambientato dopo il film Il Ritorno dello Jedi. Esattamente dopo gli avvenimenti di Endor e dopo la distruzione della seconda Morte Nera, il giocatore nella campagna single player può giocare nei panni di Rao Highmoon dello Squadrone Vanguard della Repubblica, incaricato di proteggere l’astronave Starhawk, oppure di Case Kassandora, dello Squadrone Titan dell’Impero che invece ha il compito di distruggerla. In Squadrons si prende il controllo di navi della Repubblica o dell’Impero in una lotta all’ultima esplosione nello spazio profondo. Sono disponibili anche due modalità multiplayer: la Dogfight che è un tipico deathmatch a squadre, e la Battaglia di Flotta dove invece bisogna distruggere la nave bandiera del nemico.

» Clicca qui per acquistare Star Wars Squadrons su Amazon

Star Wars Knights of the Old Republic

Piattaforma: Xbox 360, Xbox One, PC

Il gioco probabilmente più rappresentativo della narrativa videoludica di Star Wars è Knights of the Old Republic (KOTOR), un profondo RPG nel vecchio Universo Espanso di Guerre Stellari che all’inizio degli anni 2000 stupì i giocatori per la trama e la personalizzazione. L’intera serie infatti era basata sul gioco di ruolo cartaceo di Star Wars, pubblicato da Wizards of the Coast, con combattimenti in tempo reale e la possibilità di mettere in pausa. KOTOR aveva anche un rudimentale sistema di moralità rappresentato dal Lato Chiaro e dal Lato Scuro della Forza. È proprio da questa base che BioWare, in seguito, sviluppò il suo capolavoro: la saga di Mass Effect. Proprio in questi mesi sta venendo prodotto un Remake ad opera di Aspyr Media, Lucasfilm Games e Sony, probabilmente traslato nel nuovo universo narrativo. Nell’attesa potreste recuperare i due episodi della serie videoludica, e magari il MMORPG gratuito chiamato semplicemente The Old Republic.

» Clicca qui per acquistare Star Wars Knights of the Old Republic su Instant Gaming

» Clicca qui per acquistare Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords su Instant Gaming

» Clicca qui per acquistare 2400 Cartel Coins di Star Wars The Old Republic su Instant Gaming



Star Wars Battlefront

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC

I videogiochi EA di Battlefront furono capostipiti della rinascita della saga nel mondo videoludico, e ancora oggi il loro multiplayer tiene banco con le sue divertenti modalità di gioco, ma originariamente furono pubblicati da LucasArts dal 2004, prima che i diritti di Guerre Stellari passassero a Disney. In Battlefront i giocatori assumono il ruolo di soldati della Repubblica o dell’Impero, contrapposti in battaglia in periodi differenti della narrativa di Star Wars. I due capitoli sviluppati da DICE a partire dal 2015 implementano anche il Sistema Eroe, una meccanica che consente ai giocatori, soddisfacendo determinati requisiti, di poter utilizzare uno degli eroi dei film nelle modalità di gioco multiplayer per un periodo di tempo limitato.

» Clicca qui per acquistare Star Wars Battlefront 2 su Amazon

» Clicca qui per acquistare Star Wars Battlefront su Amazon

LEGO Star Wars

Piattaforma: PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PS Vita, Android, iOS

La narrativa di Guerre Stellari si è intrecciata più e più volte con i mattoncini LEGO nel corso degli anni, e dopo un lungo periodo di pausa che dura dal Risveglio della Forza, finalmente gli eroi di Guerre Stellari in formato blocchi di plastica stanno per tornare con un gioco comprensivo dell’intera saga filmica degli Skywalker con tutte e 3 le trilogie. I giochi LEGO di questo tipo sono apprezzati per l’enorme numero di collezionabili e per la forte ironia che viene spalmata lungo l’intera trama degli episodi a cui si ispira. Se non riuscite ad aspettare l’arrivo della Saga degli Skywalker potreste recuperare il gioco precedente, Il Risveglio della Forza, basato proprio sul primo film della nuova trilogia con Rey e Kylo Ren.

» Clicca qui per pre-ordinare LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker su Amazon

» Clicca qui per acquistare LEGO Star Wars: Il Risveglio della Forza su Amazon



Star Wars Jedi Knight

Piattaforma: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch

Prima di Jedi Fallen Order c’era la saga di Jedi Knight a fare scuola con i combattimenti in terza persona armati di spade laser. Gli episodi più famosi sono sicuramente Jedi Outcast e Jedi Academy, entrambi in uscita in una nuova collection rimasterizzata da THQ Nordic a breve. In alternativa potreste trovare ancora vecchie collection, come quella per PC che comprende anche spin-off minori di Jedi Knight.

» Clicca qui per pre-ordinare la nuova Star Wars Jedi Knight Collection su Amazon

» Clicca qui per acquistare la vecchia Star Wars Jedi Knight Collection per PC su Amazon

Vader Immortal: A Star Wars VR Series

Piattaforma: PSVR, Oculus

Chiudiamo questa guida con un gioco per soli palati raffinati in possesso di tecnologie VR. Vader Immortal è una serie in Realtà Virtuale divisa in 3 episodi e pubblicata sia per Oculus che per PSVR. Il gioco si sviluppa tra gli eventi della Vendetta dei Sith e Rogue One, con il giocatore che impersona un contrabbandiere imprigionato da Darth Vader e costretto a compiere diverse missioni per conto suo. Si può usare la Forza e si possono usare le spade laser in prima persona col VR, c’è bisogno davvero di dire altro?

» Clicca qui per acquistare Vader Immortal: A Star Wars VR Series su Amazon