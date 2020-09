Giochi gratis PC: Valve regala 26 mappe per Left 4 Dead 2

Arrivati a fine settimana, con i soliti nuovi giochi gratis proposti dall’Epic Games Store, le librerie dei videogiocatori sono sempre più piene dei sette gironi precedenti. A rincarare la dose però è arrivata anche Valve che ha deciso di far tornare alla ribalta uno dei titoli più apprezzati a giocati del proprio portfolio. Parliamo di Left 4 Dead 2, che dopo diversi anni quest’oggi va a beneficiare di un nuovo corposo aggiornamento gratuito chiamato The Last Stand.

Sono passati ben otto anni dall’ultimo grosso aggiornamento dedicato a Left 4 Dead 2, e quest’oggi finalmente ci ritroviamo a rimettere piede nelle lande cosparse di orde di zombie del survival co-op. The Last Stand è un aggiornamento che sarà reso gratuito solamente per questo week end, che si è presentato con un trailer d’annuncio che riporta gli appassionati della saga horror ai tempi d’oro in cui il titolo esordì nel mercato.

I fan di Left 4 Dead 2 hanno però un doppio motivo per esultare, dato che The Last Stand non vuole essere un ritorno in punta di piedi nell’universo del titolo a tema zombie, ma un vero e proprio contenitore di ore di scoperta e divertimento. L’update infatti propone ben 26 nuove mappe, nuove armi provenienti da Counter-Strike Source, animazioni nuove di zecca, dialoghi precedentemente tagliati, miglioramenti al PvP e diverse migliorie generali per godere al meglio dell’intera esperienza.

Vi ricordiamo quindi, che The Last Stand sarà uno dei giochi gratis per PC proposti su Steam per tutto questo fine settimana, dopodiché il contenuto sarà scontato dell’80%. Cosa ne pensate del ritorno di Left 4 Dead 2? Vi aspettavate di vedere un nuovo aggiornamento per il titolo Valve dopo ben otto anni? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.