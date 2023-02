Nuova settimana, nuovo regalo da parte dell’Epic Games Store. Da sempre lo store lanciato da Tim Sweeney è un punto di riferimento per chi è in cerca di giochi gratis per PC, che ogni giovedì ci dà la possibilità di costruire una libreria a costo zero, fatta di titoli tripla A, giochi indipendenti e prodotti decisamente particolari.

Per oggi, giovedì 9 febbraio 2023, Epic Games Store ha deciso di regalare Recipe for Disaster. Si tratta di un management sim a tema culinario, dove i giocatori sono chiamati a gestire i ristoranti. Non preparatevi però a uno scenario positivo: il mondo della ristorazione sa essere crudele e spietato e l’opera prodotta da Dapper Penguin Studios (e pubblicata da Kasedo Games) lo sa bene, tanto che cercherà di mettervi i bastoni tra le ruote. Più che un simulatore, dunque, si tratta di una sorta di riproposizione 1 a 1 della vita reale e di tutte le difficoltà che un settore come la ristorazione mette davanti a imprenditori, chef e investitori.

“Gravi scontri di personalità e lacune di competenze all’interno della tua squadra potrebbero interrompere il flusso del servizio, mentre gli atteggiamenti volubili e i peculiari gusti dei clienti potrebbero rivelarsi la barriera che separa dai punteggi alti delle recensioni positive”, si legge nella descrizione. Insomma, sarà davvero complicato riuscire a portare il vostro ristorante al successo. Per avere un’idea più chiara sul tipo di gioco a cui state per andare incontro, vi invitiamo a visitare il trailer subito qui in basso.

Potete riscattare Recipe for Disaster gratuitamente da oggi, giovedì 9 febbraio 2023 fino a giovedì 16 febbraio 2023, quando il titolo sarà rimpiazzato da un altro regalo da parte di Epic Games Store. Se siete in cerca di altri giochi gratis, non solo per PC ma anche per console, allora vi invitiamo a seguire questo link, dove troverete tutti i titoli distribuiti gratuitamente questa settimana.

