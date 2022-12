Altro giorno altra corsa, o meglio, altro gioco gratuito da riscattare. Come da tradizione, in questo periodo dell’anno l’Epic Games Store continua a proporre diversi giochi gratis a cadenza giornaliera per festeggiare al meglio l’arrivo del Natale. Di titoli ne abbiamo già riscattati una bella manciata, e siamo passati ad ottenere produzioni dai generi più disparati passando dagli arcade più immediati fino agli sparatutto in prima persona ricchi di adrenalina.

Il gioco gratuiti di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022 è LEGO Builder’s Journey, un’esperienza molto atipica per i videogiochi brandizzati LEGO e che mette in primo piano tutta una serie di enigmi con protagonisti i mattoncini colorati. Non si tratta di un titolo dall’alto livello di sfida, ma più una blanda esperienza che incarna lo spirito LEGO in tutto e per tutto, dove i giocatori si potranno rilassare un puzzle dopo l’altro.

Ma come molti videogiocatori sanno bene, anche l’occhio vuole la sua parte, e visivamente LEGO Builder’s Journey è una vera e propria chicca. Gli effetti di luce che si riflettono sulle texture dei diversi mattoncini faranno brillare di luce propria quelli che sono dei set in miniatura tutti diversi. E proprio i set sono il pezzo da novanta dell’esperienza; tutti da scoprire e pieni di enigmi diversi da risolvere.

Se il tutto ha saputo incuriosirvi, o ancora meglio, incontrare i vostri gusti, sappiate che potete riscattare LEGO Builder’s Journey cliccando semplicemente a questo indirizzo. Ancora una volta ci siamo trovati a spacchettare un nuovo regalo di Natale offertoci dal sempre molto generoso Epic Games Store. Ma badate bene, perchè avete tempo solo ventiquattro ore per fare vostra queste esperienza, dato che a partire da domani, alla stessa ora, ci sarà un nuovo pacco da scartare e di conseguenza un nuovo gioco gratuito da aggiungere alle nostre ludoteche digitali.

