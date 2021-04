Giochi gratis PC: Steam regala contenuti per un particolare gioco di guerra

Grande giornata all’insegna dei giochi gratis per PC quella di ieri. Come ogni buon giovedì che si rispetti Epic Games ha proposto ben tre titoli a costo zero, attualmente riscattabili tramite l’Epic Games Store. Come se non bastasse, la compagnia americana ha già annunciato che settimana prossima verrà regalato uno dei migliori survival horror tripla A. Dopo questa grande abbuffata, quest’oggi anche Valve ha voluto regalare ai propri utenti dei contenuti per un gioco.

Il pacchetto che si va ad aggiungere ai giochi gratis proposti ieri sera è Kards Anniversary Edition, un contenuto ricco di molti bonus per il free-to-play sviluppato dai ragazzi di 1939 Games. In questo pacchetto reso gratuito troverete quanto segue: un pacchetto del set base, un pacchetto ufficiale del set fedeltà, un pacchetto ufficiale del set breccia, 2 biglietti per effettuare altrettanti Draft e infine uno speciale dorso decorativo per festeggiare l’anniversario del gioco e da applicare sulle carte già presenti nel vostro mazzo.

Kards Anniversary Edition è il gioco di carte sulla Seconda guerra mondiale che combina il tradizionale gameplay da gioco di carte collezionabili con meccaniche innovative ispirate ai classici giochi di strategia e tattiche da campo di battaglia reali. I giocatori dovranno prendere il comando e sfidarsi a vicenda in un nuovo modo di fare guerra su vasta scala a terra, in aria o in mare. Potete riscattare gratuitamente Kards Anniversary Edition cliccando su questo indirizzo.

Sta per concludersi, quindi, un’ennesima settimana ricca di giochi gratis da riscattare sui vari lidi digitali. Tra la tripletta di titoli regalati da Epic Games, e questo particolare gioco di carte sulla secondo guerra mondiale qual è stato il gioco gratuito che vi ha fatto più piacere ricevere?