Giochi gratis PC: Steam regala un titolo dalle tinte horror

Negli ultimi tempi i giochi horror stanno affascinando migliaia di persone in tutto il mondo, chi magari ricercando la nostalgia dei vecchi tempi e chi tenta di cimentarsi in qualcosa di nuovo. Mettendo un attimo da parte, però, le colonne portanti di questo genere, vale a dire Resident Evil e Silent Hill, uno dei titoli che più ha fatto (ri)avvicinare i giocatori è stato senza dubbio Dead Space, probabilmente una delle opere che più sono rimaste impresse nel pubblico anche a fronte di un setting decisamente originale. Il titolo targato Electronic Arts, per l’appunto, ha portato alcune case indipendenti a prendere spunto proprio da quel tipo di immaginario cercando magari di inserire qualcosa di diverso. Spirits of Xanadu è proprio uno di quelli, rilasciato lo scorso giugno è riuscito ad impressionare molti su Steam ed ora, per chi non lo sapesse, è uno dei nuovi giochi gratis su PC.

Sulla pagina dei giochi gratis di Twitter di Steam, possiamo notare come il gioco sviluppato dallo studio indipendente Good Morning, possa essere scaricato in forma totalmente gratuita. Anche sulla pagina ufficiale della piattaforma PC in questi giorni risulta essere in sconto addirittura del 75%. Per chi non conoscesse il titolo si tratta a tutti gli effetti di un action FPS horror nel quale impersoneremo un agente solitario incaricato a visitare una piattaforma che da tempo non dà più segnali di vita.

Precedentemente abbiamo citato Dead Space anche per la somiglianza alla trama, seppur meno originale ovviamente. Graficamente potrebbe non far impazzire, ma è un titolo che va sicuramente provato, specialmente in questo momento che risulta essere gratuito. Le recensioni su Steam sono perlopiù positive nonostante sia davvero molto corto. Ricordiamo infine che, come capita spesso con i giochi indipendenti, è disponibile solo la lingua inglese.

"Spirits of Xanadu" is FREE on IndieGalahttps://t.co/7fSzDecxkj pic.twitter.com/sXBhzsJBrd — Free Steam Games (@SteamGamesPC) December 29, 2020

