Giochi gratis PC: su Steam potete giocare un tripla A Bethesda per un periodo limitato

Se eravate alla ricerca di giochi gratis con i quali passare questo weekend con divertimento e intrattenimento, allora vi farà piacere sapere che proprio adesso un famoso titolo su Steam è giocabile gratuitamente per un tempo limitato. Stiamo parlando di Fallout 76, uno dei titoli di punta della saga targata Bethesda; l’opera è adesso disponibile per un periodo di prova totalmente gratuito, durante il quale potrete giocare la storia senza alcun limite.

Il motivo per il quale il titolo è stato reso gratuito non è casuale. Il gioco, infatti, presenta adesso una serie di sconti decisamente degni di nota; se quindi stavate attendendo l’occasione giusta per accaparrarvi l’opera, questo è il vostro segnale. Fallout 76 è attualmente in sconto del 75%, arrivando a un prezzo di 9,99€, per cui dopo aver testato il prodotto potrete decidere se procedere con l’acquisto o meno.

Il titolo originale non è l’unico ad essere stato messo in sconto: sono disponibili anche alcuni DLC e contenuti aggiuntivi a prezzo ribassato. Prima tra tutte è la versione Steel Dawn Deluxe di Fallout 76, la quale è attualmente in sconto del 60% per un prezzo di 27,99€. C’è poi anche il DLC Recruitment Pack, anch’esso scontato del 60% il quale prezzo adesso ammonta a 11,99€. Questo pacchetto introduce vari bonus, tra cui un nuovo capitolo denominato Confraternita d’Acciaio in Appalachia e alcuni oggetti estetici.

La prova gratuita di Fallout 76 non durerà ancora per molto: sarà infatti possibile usufruire di quest’occasione soltanto fino al 25 ottobre, per cui non c’è tempo da perdere. Per quanto riguarda le offerte sopra citate, invece, queste si protrarranno fino al 26 ottobre, così da avere abbastanza tempo per decidere il da farsi in base alla propria esperienza.