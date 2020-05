Giochi gratis PC: Twitch Prime regala altri due giochi a maggio 2020

I giochi gratis sono sempre di più e, sopratutto per PC, ci sono molteplici promozioni, offerte o regali da parte di sviluppatori ed editori. Ora, ad esempio, Twitch Prime aggiunge altri due videogame alla sua lista di giochi gratis di maggio 2020. Si tratta di una sorpresa, certamente una gradita, e porta il conteggio totale dei giochi gratis PC a 8.

Quali sono per i nuovi giochi gratis PC di Twitch Prime regalati a maggio 2020? Amazon ci dona Silence e Anna’s Quest. Silence è il seguito di The Whispered World: nei panni di Noah, un ragazzino di sedici anni, e della sua sorellina Renie, dovremo esplorare le inospitali terre di Silence, un luogo tra la vita e la morte. Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo. Anna’s Quest ci mette invece nei panni di Anna che, con la sua telecinesi, un talento per l’improvvisazione e l’aiuto di una strana volpe si farà strada nel corso di una grande avventura. Entrambi i giochi sono targati Daedalic Entertainment.

Vi ricordiamo che i precedenti giochi gratis PC di maggio 2020 sono:

Snake Pass

Urban Trial Playground

Avicii Invector

Pankapu

The Little Acre

Fracture Minds

Per poter reclamare i giochi gratis e le altre ricompense di Twitch Prime, non dovete far altro se non andare alla pagina dedicata. La mensile proposta di Twitch Prime è estremamente interessante, ma dobbiamo ammettere che in questi giorni è stata Epic Games a fare il regalo più apprezzato dal pubblico: i creatori di Fortnite hanno infatti offerto agli utenti Epic Games Store nientemeno che GTA 5, che potete trovare a questo indirizzo.