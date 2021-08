Giochi gratis PC: un platform fatto di luci psichedeliche in regalo su Steam

Lo sviluppatore solitario PartTimeIndie, pseudonimo di Nikolas Crisci, ha appena inserito tra i giochi gratis di Steam un suo titolo del 2017 con un rating “molto positivo“. Stiamo parlando di Will Glow the Wisp, un platform minimale fatto di fondo nero e luci psichedeliche, dove contano molto la tecnica e la precisione.

Will Glow the Wisp si presenta come un ibrido tra platform e bullet hell, dove le tante luci al neon nascondono insidie che trasformano il titolo in un frenetico videogioco dove la puntualità e l’occhio attento del videogiocatore la fanno da padrone. Elemento da non sottovalutare in questo tipo di gioco è sicuramente il comparto musicale, formato interamente da una colonna sonora elettronica, in perfetto tema psichedelia e neon.

Le meccaniche di gioco sono molto semplici, eppure la ricerca di tecnica e precisione trasformano il gameplay in qualcosa di molto profondo. Will Glow the Wisp possiede anche una sorta di multiplayer asincrono: è possibile sfidare le registrazioni del gameplay di altri giocatori, o addirittura degli stessi sviluppatori! Trattandosi di un titolo dove la tecnica conta tantissimo, è presente anche un sistema di classifiche e record globali.

Will Glow the Wisp è stato il primo gioco di PartTimeIndie a essere pubblicato su Steam. Attualmente, lo sviluppatore indipendente sta lavorando a School of Magic, un hack & slash ambientato in un mondo fantasy medievale dove il sistema di livellamento è gestito da meccaniche di deckbuilding. Rispetto al prodotto minimale, per quanto ottimo, che rappresenta Will Glow the Wisp, School of Magic sembra davvero un gran bel passo avanti. In ogni caso, se siete a caccia di giochi gratis per il vostro PC e avete i riflessi ben allenati, non lasciatevi sfuggire questa perla che sarà gratuita sulla piattaforma di Valve fino al 1 settembre. Non dimenticate che nel frattempo l’Xbox Game Pass è disponibile per PC con un catalogo di titoli incredibile.