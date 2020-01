Ecco i 20 giochi più venduti del decennio negli USA, GTA 5 in testa

Con il 2019 si è andato a concludere un decennio molto importante per i videogames, dieci anni che hanno portato all’industria un innumerevole quantità di nuovi titoli, capaci di entrare nei cuori e nelle menti degli appassionati. Grazie NPD, ora possiamo dare un’occhiata alla classifica dei giochi più venduti negli USA nell’arco degli ultimi dieci anni, e scoprire che a guardare tutti dall’alto della vetta c’è proprio lui, GTA 5.

Ritrovare la gigantesca opera di Rockstar Games in testa a questa classifica non è una sorpresa. GTA 5 ha dimostrato nel corso degli anni che, anche dopo la sua uscita, ha saputo costruirsi e mantenere una community che è più viva e pulsante che mai. Questo grazie soprattutto a un supporto post lancio stra colmo di contenuti aggiuntivi sempre pregni di attività e novità che hanno saputo stuzzicare la voglia dei giocatori a non abbandonare le strade di Los Santos.

The NPD Group: U.S. Top 20 Best-Selling Games by Decade 2000 through 2019 ranked on dollar sales #videogames pic.twitter.com/5RmKgISbNi — NPD Games (@npdgames) January 17, 2020

Dalla seconda posizione fino alla sesta, vige un monopolio segnato dal brand di Call of Duty, nel dettaglio troviamo i capitoli: Black Ops, Black Ops II, Modern Warfare 3, Black Ops III e Ghosts. La saga FPS di Activision viene guidata dall’amatissimo primo capitolo di Black Ops, ma è interessante vedere come anche il molto criticato Ghosts sia comunque riuscito a vendere abbastanza da concludere il decennio nella sesta casella.

In settima posizione troviamo un altro gioco Rockstar, Red Dead Redemption 2, che fa da spartiacque a una nuova doppietta targata COD; con Advanced Warfighter e il nuovo Modern Warfare che fanno capolino in ottava e nona posizione. La top 10 viene poi chiusa dal sempre verde Minecraft, costantemente amato e giocato non solo dagli appassionati statunitensi ma anche in tutto il resto del mondo. Vi aspettavate delle posizioni del genere all’interno della classifica dei giochi più venduti del decennio negli USA?