Gioco gratis PC: Amazon regala un fantastico strategico

Prime gaming, il servizio dedicato ai videogames presente all’interno di Amazon prime si è recentemente aggiornato con un nuovo gioco gratis rivolto a tutti i suoi abbonati. Come capita spesso con le maggiori piattaforme del settore, gli utenti PC possono godere di alcuni fantastici bonus tra cui, appunto, titoli in offerta senza costi aggiuntivi.

Nella giornata di ieri vi abbiamo informati di un gioco a tema spaziale in offerta su Steam, ancora oggi scaricabile, ed è per questo che vi lasciamo qui di seguito il link che vi porterà direttamente alla pagina dedicata. Quello invece offerto oggi da Amazon è un titolo davvero incredibile, una perla di rara bellezza per tutti gli appassionati degli strategici. Stiamo parlando di Iris and the Giant, sviluppato dal designer francese Louis Rigaud e pubblicato da Goblinz Studio a fine febbraio 2020.

Iris and the Giant è un ibrido tra i comuni giochi di carte competitivi ed i famosi strategici, il tutto unito con un pizzico di rogue like, uno dei generi videoludici che con il tempo sta prendendo sempre più piede. Se ciò non bastasse, l’opera è amalgamata grazie ad una grafica davvero incredibile e coloratissima che rendono il gioco davvero onirico. L’offerta terminerà il prossimo 14 maggio quindi avrete ancora tanti giorni prima di riscattarlo e renderlo vostro, in ogni caso vi lasciamo la pagina di Amazon proprio qui di seguito.

Iris and the Giant non è l’unico titolo offerto dal servizio della gigantesca azienda americana. Prime Gaming offre altri giochi gratuiti e DLC extra per alcuni titoli, quindi vi invitiamo a darci comunque una occhiata alla home page. Per ultimo, ma non per importanza, vi lasciamo qui di seguito la pagina dedicata ai titoli riscattabili di Epic Games visto che oggi è l’ultimo giorno, avrete tempo fino alle 17:00. Per ogni altro eventuale titolo offerto dalle maggiori compagnie, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.