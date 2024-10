Giorno triste per i gamer, giudice dice no alla conservazione dei videogiochi

Un recente provvedimento dell'Ufficio Copyright degli Stati Uniti ha respinto una petizione promossa per tre anni dalla Video Game History Foundation (VGF) e dalla Software Preservation Network (SPN), la quale chiedeva un'esenzione dalle norme DMCA per la creazione di archivi online di videogiochi fuori produzione. La petizione avrebbe permesso a ricercatori e storici di accedere ai giochi tramite emulatori.

L'obiettivo di mantenere viva la storia dei videogiochi rispetto ad opere datate prima del 2010, di cui l'87% è ora fuori produzione, si è scontrato con l'opposizione dell'Entertainment Software Association e altri gruppi del settore. Questi ultimi hanno espresso preoccupazioni riguardo al "rischio significativo che i videogiochi preservati vengano utilizzati a scopi ricreativi".

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

La decisione finale ha evidenziato un potenziale danno al mercato dei videogiochi vintage

Il rifiuto di concedere l'esenzione ha provocato delusione tra gli appassionati e gli attivisti della conservazione dei videogiochi. Gli stessi promotori della petizione sottolineano come le biblioteche già prestino forme di media digitali per scopi ricreativi, criticando la disparità di trattamento riservata ai videogiochi rispetto ad altre forme di media come libri e film.

La sentenza ha rilevato che "i proponenti non hanno dimostrato che l'eliminazione della limitazione a un solo utente per i programmi per computer conservati o la possibilità di consentire l'accesso ai videogiochi al di fuori dei locali commerciali siano probabilmente non lesive. Il Registro rileva inoltre il maggior rischio di danni al mercato derivante dall'eliminazione della limitazione ai locali dell'esenzione per i videogiochi, dato il mercato dei videogiochi storici". Di conseguenza, molti classici del videogioco potrebbero essere destinati a essere dimenticati o, quanto meno, accessibili solo con difficoltà per scopi storici.

Il settore dei videogiochi, che ha generato un introito globale stimato in 184,4 miliardi di dollari nel 2022, supera di gran lunga le industrie della musica e del cinema combinate. Tuttavia, la mancanza di una struttura adeguata per preservare le opere videoludiche pone serie questioni sul loro mantenimento per le future generazioni.

Frank Cifaldi, fondatore e direttore della VGHF, ha commentato amaramente: