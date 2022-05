Con Little Nightmares 2 rilasciato ormai più di un anno fa, la talentuosa squadra di Tarsier Studios ha salutato la propria serie oscura. In molti hanno apprezzato sia il primo che il secondo capitolo di questo franchise e ora ci si chiede cosa sforneranno in futuro questi ragazzi svedesi. Sappiamo già che il team ha in cantiere un qualcosa di completamente nuovo, ma fino a poche ore fa nessuno aveva alcun indizio sul prossimo gioco della software house.

A permetterci di dare un primo sguardo a quello che sarà il futuro di Tarsier è stato lo stesso team svedese, il quale ha aggiornato i propri profili social con un contenuto a dir poco curioso. Gli autori della serie Little Nightmares sono tornati ad attivarsi rilasciando un breve teaser che ci permette di dare un’occhiata al prossimo progetto dello studio. Al momento non sappiamo nulla sul gioco, ma dal teaser emergono una serie di dettagli che faranno drizzate le antenne ai fan del team.

Tarsier Studios ci tiene a farci sapere che al momento sono impegnati nello sviluppo della propria prossima opera. Quel che sappiamo grazie al breve teaser lascia spazio alle speculazioni grazie alle poche immagini che ci vengono mostrate. La prima presenta uno strano edificio che riprende lo stile che abbiamo amato in Little Nightmares. La seconda invece è molto meno chiara, ma si può tranquillamente intravedere la presenza di un’auto.

L’ultima immagine è quella più difficile da decifrare, ma se ci si ferma sui dettagli si può scrutare una sorta di presenza mostruosa nella parte superiore dell’immagine. Questo è tutto quel che sappiamo del nuovo progetto degli autori di Little Nightmares. Non sappiamo quanto ci vorrà prima di vedere qualcosa di più concreto sul gioco, ma sono bastate tre immagini poco chiare a far salire la curiosità su questo nuovo progetto.