Gli sviluppatori di Phantom Balde: Zero spiegano la recente ascesa dei videogiochi cinesi

Phantom Blade Zero di S-Game, la nuova esclusiva per PS5 e PC, sta per unirsi al crescente numero di giochi di alta qualità provenienti dalla Cina. Il CEO di S-Game, Lian Qiwei, e il vice presidente Michael Chang hanno spiegato, durante un'intervista a 4Gamer le ragioni di questa tendenza emergente nell'industria videoludica cinese.

Secondo Chang, direttore artistico di Phantom Blade Zero, gli sviluppatori cinesi sono stati a lungo influenzati dai giochi console giapponesi e occidentali, aspirando a crearne di propri. Tuttavia, fino a poco tempo fa, le condizioni non lo permettevano: "In passato, il mercato e la nostra tecnologia non erano abbastanza maturi, quindi semplicemente non eravamo in grado di realizzare giochi per console."

La Cina rappresenta costantemente almeno il 30-40% delle vendite.

Chang ha sottolineato che non si è trattato di una decisione coordinata tra gli sviluppatori cinesi, ma piuttosto del culmine di un lungo processo: "Non è che gli sviluppatori cinesi si siano messi d'accordo per rilasciare giochi per console contemporaneamente, ma piuttosto abbiamo sempre voluto realizzare questo tipo di giochi. È solo che ora, in questo preciso momento, siamo finalmente in grado di rilasciare giochi di alta qualità come questo."

Qiwei, produttore di Phantom Blade Zero, ha evidenziato due fattori chiave che hanno contribuito a questa evoluzione. Il primo è che la Cina è da tempo un enorme mercato sia per i giochi PC che per quelli console. "Anche prima dell'uscita di Black Myth: Wukong, il 30-40% delle vendite della maggior parte dei principali giochi giapponesi e occidentali proveniva dalla Cina", ha affermato.

Il secondo fattore cruciale, secondo Qiwei, è l'esperienza accumulata dagli sviluppatori cinesi nel lavoro in outsourcing per studi stranieri. "La Cina ha acquisito molta esperienza nello sviluppo di giochi mobile negli ultimi decenni. Questa esperienza viene ora utilizzata nello sviluppo di giochi PC per giocatore singolo. Inoltre, i subappaltatori cinesi per arte, motion capture, cattura 3D ecc. sono stati fornitori per sviluppatori di giochi AAA in vari paesi."

Il CEO di S-Game sostiene che questi decenni di lavoro in outsourcing per altri studi hanno contribuito alla "maturazione della pipeline industriale" della Cina, e che tutta questa esperienza e conoscenza accumulata viene ora utilizzata per creare giochi originali.

Phantom Blade Zero è attualmente in sviluppo per PC e PS5, rappresentando un esempio concreto di questa nuova ondata di titoli cinesi di alta qualità pronti a competere sul mercato globale dei videogiochi.