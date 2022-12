Goat Simulator 3 ha abbondantemente soddisfatto le aspettative degli utenti. Il titolo, infatti, conserva il gameplay esplosivo e dissacrante che ha fatto la fortuna del primo capitolo di questa serie, portandolo ad un livello successivo. Tuttavia, alcuni utenti hanno lamentato delle mancanze dal punto di vista tecnico. In particolare, in molti sono insoddisfatti per la mancanza di un supporto per poter utilizzare i controller all’interno del gioco.

Trattandosi di una funzione che il primo capitolo faceva già su Steam, infatti, molti giocatori sono rimasti delusi da questa mancanza per Goat Simulator 3. Come possiamo vedere in un thread su NeoGAF, questo problema è dovuto alla mancanza di driver che supportano i controller all’interno di Epic Games Store. Tuttavia, per questo problema esistono due soluzioni che sono state individuate dagli sviluppatori. La seconda consiste nel download di appositi driver per i controller, che dovrebbero consentire di utilizzare i nostri pad senza problemi.

La prima soluzione, invece, è piuttosto articolata e ha scatenato alcuni commenti ironici all’interno del thread. I giocatori, infatti, dovranno utilizzare Steam per associare il launcher di Epic Games Store come “gioco non di Steam” dalla sezione “Giochi” all’interno della piattaforma. In questo modo, sarà possibile aprire EGS tramite Steam e sfruttare così il supporto dei controller su Goat Simulator 3 (che potete acquistare su Amazon nella sua versione per PlayStation 5).

Si tratta di una soluzione piuttosto insolita e sentirla suggerire al team di sviluppo fa riflettere sulla decisione di sviluppare Goat Simulator 3 su Epic Games. Ad ogni modo, sembra che il sistema funzioni, pertanto, se siete in cerca di un metodo per utilizzare i vostri controller all’interno del titolo di Coffee Stain North, potrebbe valere la pena di fare un tentativo. Vi invitiamo, infine a rimanere sintonizzati sulle pagine virtuali di Tom’s Hardware per non perdervi le ultime novità sul mondo dei videogiochi.