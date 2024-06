Goat Simulator 3: Multiverse of Nonsense, il DLC di cui sappiamo spaventosamente poco

Il Future Games Show: Summer Showcase 2024 ha svelato il nuovo DLC di Goat Simulator 3, intitolato "Multiverse of Nonsense". Questo contenuto aggiuntivo promette di portare avanti la tradizione di follia e umorismo tipica della serie, offrendo ai giocatori un'esperienza ancora più esilarante. La data di uscita è fissata per il 19 giugno 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.

Il trailer di "Goat Simulator 3: Multiverse of Nonsense" ha mostrato un'anteprima del caos che i giocatori possono aspettarsi. La descrizione ufficiale del DLC racconta di un mondo completamente scombussolato a causa delle capre, dove i giocatori devono aiutare il guardiano del Multiverso a rimediare ai danni. Il viaggio epico include missioni stravaganti, personaggi eccentrici e pietre dell'instabilità colorate, il tutto attraversando vari universi per sistemare il disastro creato dalle capre.

Il DLC introduce una serie di novità che ampliano ulteriormente il gioco base. Tra queste, troviamo:

8 Nuove Capre Giocabili:** Ogni capra porta con sé abilità uniche e meccaniche di gioco diverse, aumentando la varietà e il divertimento.

Nuova Mappa e Storia:** I giocatori avranno una nuova mappa da esplorare e una storia completamente inedita da seguire, piena di sfide e situazioni comiche.

100+ Nuovi Equipaggiamenti:** Una vasta gamma di nuovi accessori ed equipaggiamenti permetteranno di personalizzare le capre in modi sempre più bizzarri.

"Multiverse of Nonsense" non si limita a essere un semplice DLC. Esso rappresenta una chiara parodia dell'universo Marvel e delle sue narrazioni complesse e multidimensionali. L'approccio irriverente di Goat Simulator è evidente, e i fan della serie troveranno molte occasioni per ridere e divertirsi, prendendo in giro le epiche avventure supereroistiche con il tipico umorismo nonsense che caratterizza il gioco.

Goat Simulator 3 ha sempre puntato su un gameplay assurdo e imprevedibile, e "Multiverse of Nonsense" non fa eccezione. I giocatori possono aspettarsi situazioni surreali e imprevedibili, dove le regole della realtà sono continuamente sovvertite. La libertà d'azione e la creatività sono al centro dell'esperienza, permettendo ai giocatori di sperimentare con i nuovi strumenti e sfidare le convenzioni del gameplay tradizionale.

Con "Goat Simulator 3: Multiverse of Nonsense", la saga di Goat Simulator continua a sorprendere e divertire, offrendo ai giocatori un nuovo capitolo pieno di follia e umorismo. L'uscita del DLC il 19 giugno 2024 è un appuntamento imperdibile per i fan della serie e per chiunque cerchi un'esperienza di gioco fuori dagli schemi. Con nuove capre, una nuova mappa, una storia inedita e tantissimi nuovi equipaggiamenti, "Multiverse of Nonsense" promette di portare il caos a nuovi livelli, mantenendo intatto lo spirito irriverente che ha reso Goat Simulator un fenomeno di culto.