Dopo il non spettacolare lancio della Trilogy su Xbox Game Pass, IO Interactive ha annunciato ulteriori miglioramenti per la versione PC di Hitman 3. L’annuncio è arrivato durante le scorse, con gli sviluppatori danesi che hanno svelato la data di arrivo per tre, interessanti migliorie tecniche destinate all’ultimo capitolo della serie, ovvero il Ray Tracing e il supporto al DLSS e AMD FSR.

Partiamo dal Ray Tracing: la tecnologia, che permette di avere un sistema di illuminazione decisamente più realistico, sarà disponibile solamente su un limitato range di schede video. Si potrà abilitare dal menù di gioco e sarà possibile scegliere quale abilitare tra riflessi e ombre. Successivamente sarà necessario impostarne la qualità. “Per hardware meno prestanti vi consigliamo di utilizzare i setting a ‘Basso’ o ‘Medio’, così da avere performance migliori”, si legge nell’annuncio di IO Interactive.

In accoppiata con il Ray Tracing, il team di sviluppo implementerà anche le tecnologie Adaptive Supersampling, ovvero NVIDIA DLSS e AMD FidelityFX Super Resolution. “Vi consigliamo di attivare il DLSS o FSR mentre utilizzare il Ray Tracing per un’esperienza migliore”, si legge nel comunicato di IO Interactive. Entrambe le tecnologie scalano la risoluzione in tempo reale. Scopriamo ora i requisiti tecnici necessari per far girare al meglio Hitman 3 con queste nuove tecnologie.

Requisiti minimi:

Nvidia GeForce RTX 2060 Super o AMD Radeon RX 6600 XT

Intel Core i5 10600K o AMD Ryzen 5 5600X

8GB di RAM

Requisti consigliati:

Nvidia GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6900 XT

Intel Core i7 10700K o AMD Ryzen 5800X

16GB di RAM

Ray Tracing e DLSS saranno disponibili in Hitman 3 dal 24 maggio 2022, quando verrà introdotta la patch 3.110. Il Ray Tracing sarà anche introdotto nelle versioni Xbox Series S e Xbox Series X del titolo, ma al momento non ci sono ancora notizie in merito su quando sarà disponibile. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.