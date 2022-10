Manca sempre meno all’uscita di God of War Ragnarok, probabilmente l’esclusiva PlayStation più calda di questo 2022, e Sony sembra stia facendo le cose in grande per prepararsi a questo lancio. Sebbene non sappiamo ancora se la nuova epopea di Kratos e compagnia avrà uno State of Play tutto dedicato per approfondirne alcuni aspetti, la compagnia nipponica ha annunciato qualche istante fa una novità che farà particolarmente gola agli appassionati, soprattutto a tutti coloro che non sono ancora riusciti a mettere le mani su una PlayStation 5.

Con la pubblicazione di un nuovo breve filmato chiamato Next Gen Immersion Trailer, Sony ci ha mostrato e confermato quelle che sono le caratteristiche tecniche di cui potranno godere gli appassionati giocando a God of War Ragnarok su console PS5. Oltre alla conferma di una risoluzione di 4K, la nuova avventura di Santa Monica Studio punterà molto anche sull’audio 3D e sul feedback aptico del DualSense, funzionalità che continuano a impressionare i possessori della console Sony di attuale generazione.

Ma le novità non finiscono qua, dato che a fine trailer viene annunciato anche il bundle che comprende PlayStation 5 e una copia di God of War Ragnarok. Questo bundle uscirà insieme alla prossima esclusiva PlayStation, ovvero il prossimo 9 novembre 2022. Non è la prima volta che Sony accompagna una delle proprie esclusive di punta alla console di ultima generazione, dato che era già accaduto a inizio 2022 con l’uscita di Horizon Forbidden West (potete acquistare il gioco su Amazon) e di recentissimo con FIFA 23.

Con questo annuncio la voglia di imbracciare l’ascia e tornare a calcare le terre norrene insieme a Kratos e Atreus diventa ancora più palpabile e poco controllabile. C’è di positivo che cominciano a mancare sempre meno settimane al lancio del nuovo God of War Ragnarok, e siamo ormai a meno di un mese dal fatidico giorno.