God of War Ragnarok è stato sicuramente uno dei titoli di punta degli ultimi mesi, essendo riuscito nella difficilissima missione di bissare il successo del primo capitolo. Un’esclusiva PlayStation che ha saputo riscuotere consensi praticamente ovunque e che può ora essere vostra a prezzo di saldo. La versione PlayStation 4 dell’opera, infatti, è disponibile a soli 54 euro su Amazon, ossia con quasi il 25% di sconto rispetto a quello che è il prezzo di listino. Non male, vero?

Le qualità del titolo sono del resto indiscusse. Come testimonia anche la nostra recensione, che l’ha premiato con un sontuoso 9.5, infatti: “God of War Ragnarok è un titolo massiccio ed imponente che, in larga parte, abbraccia e fa proprio il principio del “bigger and better” che ci si augurerebbe sempre quando si affronta un titolo che è un sequel di un titolo della portata del suo predecessore.” Farlo proprio con quasi il 25% di sconto su Amazon, insomma, è un’offerta da non farsi assolutamente scappare.

Oltre al fatto che è attualmente possibile acquistare l'amatissimo God of War Ragnarok con quasi il 25% di sconto su Amazon, esistono ovviamente anche molte altre offerte in circolazione.

