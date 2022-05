Dopo il rinvio di Starfield e RedFall, la community e i fan di Xbox si sono spaccati in due. Più o meno tutti sono a favore dei posticipi, specialmente se il tempo in più servirà a Bethesda e Arkane per poter ottimizzare al meglio l’esperienza di gioco e renderla priva di bug game breaking e crash. C’è però un sentimento molto comune tra coloro che hanno scelto una piattaforma di Microsoft o sottoscritto Xbox Game Pass per questa generazione: l’assenza di esclusive di peso per il 2022. Su questo tema è proprio intervenuto Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, svelando il suo punto di vista in merito a questi rinvii e non solo.

Spencer ha affidato i suoi pensieri a Twitter. “Queste decisioni sono sempre difficili da prendere per i team e per i fan. Supporto l’idea di spostare le date di uscite e pubblicare i giochi quando sono pronti ma ascolto anche i vostri feedback”, le parole del CEO di Microsoft Gaming. “Riuscire a pubblicare prodotti di qualità sempre più frequentemente è qualcosa che vi aspettate, dunque continueremo a lavorare per le vostre aspettative”.

Ripetiamo, come abbiamo fatto ieri e soprattutto come faremo nei prossimi mesi, quando altri giochi verranno rinviati: i team di sviluppo devono necessariamente prendersi dei mesi in più se necessario per poter distribuire un gioco completo e funzionante sotto ogni punto di vista. Le parole di Spencer però fanno riflettere sulla gestione dei team interni e di come non siano ancora riusciti, salvo alcune eccezioni, a produrre dei giochi da inserire in Xbox Game Pass e pubblicare per Xbox Series S e Xbox Series X. Il problema non è una novità e ve lo avevamo già fatto presente qui, quando alcune voci volevano The Initiative (al lavoro sul reboot di Perfect Dark) quasi navigare a vista.

These decisions are hard on teams making the games & our fans. While I fully support giving teams time to release these great games when they are ready, we hear the feedback. Delivering quality & consistency is expected, we will continue to work to better meet those expectations. https://t.co/mIfXGd3rui — Phil Spencer (@XboxP3) May 12, 2022

Starfield e RedFall sono previsti per i primi mesi del 2023. Restiamo ovviamente in attesa di ulteriori comunicazioni da parte dei team di sviluppo e del publisher in merito a una data di lancio più precisa. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.