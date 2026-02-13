Sony Santa Monica Studio ha svelato che la trilogia originale ambientata nell'antica Grecia verrà completamente rifatta, un progetto che risponde alle richieste più pressanti della community negli ultimi anni. L'annuncio è arrivato proprio mentre si conclude l'anno celebrativo del ventesimo anniversario del franchise, nato nel marzo 2005 su PlayStation 2.

A dare l'annuncio in grande stile è stato TC Carson, la voce storica di Kratos nella saga greca, che ha prestato il suo iconico timbro vocale per confermare il ritorno dei capitoli classici. Lo sviluppo del remake della trilogia è ancora nelle fasi iniziali, e gli sviluppatori hanno chiesto pazienza ai giocatori, promettendo che quando torneranno con aggiornamenti, si tratterà di rivelazioni importanti.

Ma le sorprese non finiscono qui. Parallelamente al remake, Sony ha lanciato oggi stesso un titolo completamente inedito che esplora il passato mai raccontato del Fantasma di Sparta. God of War Sons of Sparta, sviluppato in collaborazione con Mega Cat Studios, è un platform d'azione bidimensionale che immerge i giocatori nella giovinezza di Kratos durante il suo addestramento all'Agoge, l'antica scuola militare spartana. Qui trovate il trailer.

Il gioco racconta una storia canonica incentrata sul rapporto tra Kratos e suo fratello Deimos, sviluppata dal team di scrittura che ha creato le narrazioni acclamate di God of War del 2018 e Ragnarök. La narrazione è affidata proprio a TC Carson, che torna a interpretare il guerriero spartano per la prima volta in oltre un decennio, prestando la voce al Kratos adulto che funge da narratore delle vicende.

Un tuffo nel passato con uno sguardo al futuro

Sons of Sparta trasforma il celebre sistema di combattimento della serie in un'esperienza bidimensionale completamente nuova. I giocatori potranno padroneggiare lancia e scudo, oltre a sfruttare potenti artefatti divini chiamati Doni dell'Olimpo per affrontare una vasta gamma di nemici. Il titolo combina creature classiche della mitologia greca reinterpretate in pixel art disegnata a mano con nuove creature mai viste prima nella serie, frutto della collaborazione con gli specialisti del retrogaming di Mega Cat Studios.

God of War Sons of Sparta è acquistabile da oggi su PlayStation 5 in due versioni: l'Edizione Standard a 29,99 euro e la Digital Deluxe Edition a 39,99 euro ed è possibile già giocarlo.

Gli sviluppatori di Santa Monica Studio hanno espresso gratitudine verso la community che ha accompagnato il franchise attraverso trasformazioni radicali nel corso degli anni. Dal cambio di mitologia con il reboot del 2018 ambientato nel mondo norreno, fino a progetti passion come Sons of Sparta, il team ha sempre cercato di mantenere la serie fresca e sorprendente. Il remake della saga greca rappresenta un investimento nelle radici del franchise, un modo per rendere accessibili alle nuove generazioni i capitoli che hanno dato il via all'epopea di Kratos.

Con oltre vent'anni di storia alle spalle e un futuro che promette di riportare in vita i capitoli classici con tecnologie moderne, God of War si conferma uno dei pilastri dell'industria videoludica. L'attesa per ulteriori dettagli sul remake della trilogia greca è destinata a crescere, mentre i fan possono già immergersi nel nuovo capitolo bidimensionale che esplora gli anni formativi del personaggio più iconico di PlayStation.