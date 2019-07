God of War: ecco la statua da 1.200 dollari di Prime 1 Studio

God of War ritorna in vita con questa statua da 1.200 dollari: ecco la stupenda creazione di Prime 1 Studio dedicata a uno dei personaggi più apprezzati.

Prime 1 Studio, un fornitore di oggetti da collezione legati a vari brand, ha svelato la sua prima statua dedicata a God of War, l’esclusiva PS4 del 2018. Ci si potrebbe aspettare che questa raffiguri Kratos o Atreus (o entrambi, perché no), ma Prime 1 ha deciso di dedicarsi a Baldur. La statua si chiama ufficialmente “Baldur & Broods” ed è attualmente disponibile alla preorder al prezzo di 1.199 dollari.

Si tratta di un prezzo particolarmente elevato per tutte le tasche, ma è giustificato dalla qualità elevatissima della statua. Il video qui sotto, condiviso dai creatori stessi, mette in mostra tutti i dettagli del collezionabile. L’antagonista di Kratos, Baldur, è in piedi sopra alcuni nemici (i “Broods” del nome) pronto a sferrare un attacco.

Secondo quanto riportato, questa prima statua dedicata al mondo di God of War è alta circa 62 cm. Esiste anche un’edizione alternativa chiamata “EX Version” che viene venduta allo stesso prezzo ma è presente in un numero limitato di pezzi (500).

È stato rivelato, inoltre, che in futuro sarà distribuita una statua dedicata a Kratos e Atreus, ma per ora non è chiaro quando sarà disponibile al preordine. Sul sito viene però riportato: “Questo è il migliore compagno da mettere in mostra vicino alla statua di Kratos e Atreus, che sarà preso disponibile al pre-order! I personaggi di entrambe le statue sono in una posa da combattimento quindi sono perfetti una accanto all’altra, come se creassero un diorama completo.” Diteci, cosa ne pensate di questa statua? Vi piace, oppure avreste preferito veder raffigurato un altro personaggio?