Gomiboru arriva su Steam in accesso anticipato, è un simpatico indie italiano

Un parco divertimenti abbandonato che nasconde misteri profondi e una creatura rotolante impegnata in una missione di pulizia. Sono questi gli ingredienti di Gomiboru, la nuova creazione indipendente firmata Stranogene, piccola realtà italiana che sta conquistando l'attenzione nel panorama videoludico nazionale. Il titolo, appena approdato in Early Access su Steam, invita i giocatori a esplorare Stampland, un luna park un tempo vivace e oggi avvolto in un'inquietante atmosfera di abbandono, dove oggetti dimenticati e segreti attendono di essere scoperti.

Cosa ha trasformato Stampland da meta preferita per famiglie e gruppi di amici in un luogo desolato e in rovina? È questa la domanda che accompagnerà i giocatori mentre controlleranno una bizzarra creatura sferica, il cui compito è raccogliere i rifiuti disseminati tra giostre ferme e attrazioni silenziose. La versione in accesso anticipato permette di esplorare due aree distinte del parco: la zona delle montagne russe, con le loro strutture vertiginose ora immobili, e l'area del laghetto artificiale, dove l'acqua riflette memorie di giorni più felici.

L'approccio narrativo di Gomiboru si rivela particolarmente interessante: mentre si risolve il puzzle fisico della raccolta rifiuti, si dipana anche il mistero che circonda il parco e la creatura stessa che controlliamo. Un gioco che unisce meccaniche arcade alla profondità di un'indagine ambientale, dove ogni oggetto raccolto potrebbe raccontare un frammento di storia.

Il gameplay di Gomiboru si basa su un delicato equilibrio tra leggi della fisica e progressione narrativa. La creatura rotolante che i giocatori guidano deve affrontare sfide di movimento e raccolta che richiedono precisione e strategia. Non si tratta solo di pulire il parco, ma di ricostruire una storia frammentata attraverso l'interazione con i personaggi che ancora popolano questo luogo dimenticato.

"Ogni enigma e ostacolo sono stati pensati per stimolare le capacità di problem-solving dei giocatori", ha spiegato Paolo di Capua, CEO di Stranogene, illustrando la filosofia dietro la creazione. "Volevamo offrire un'esperienza che non solo intrattenesse, ma invitasse anche a riflettere sul rapporto con l'ambiente, mantenendo il divertimento al centro dell'esperienza".

Gomiboru rappresenta un esempio virtuoso di come il game development italiano stia guadagnando terreno nel panorama internazionale. Stranogene, fondata nel 2023, si è data la missione di trasformare l'educazione tradizionale attraverso tecnologia e gaming, un approccio già sperimentato con il precedente "Munaciello", stealth platform ambientato nella Napoli ottocentesca

La produzione di questo titolo si inserisce in un contesto di crescita dell'industria videoludica nazionale, dove le realtà indipendenti come Stranogene contribuiscono a definire un'identità distintiva nel mercato globale. Dopo aver catturato l'attenzione con il trailer di febbraio, Gomiboru può finalmente essere sperimentato dai giocatori al prezzo contenuto di 6,89€.

Un'esperienza in divenire

L'accesso anticipato offre un assaggio consistente dell'esperienza completa: oltre ai due livelli giocabili, i giocatori possono godere dell'introduzione alla storia e della sequenza cinematica che mostra l'ingresso a Stampland. La fase di Early Access rappresenta un'opportunità per gli sviluppatori di raccogliere feedback dalla community e perfezionare ulteriormente il prodotto prima del rilascio definitivo.

Attraverso il suo particolare stile visivo e le meccaniche di gioco intuitive ma stimolanti, Gomiboru si propone come un'esperienza capace di parlare a pubblici diversi, dai cercatori di sfide puzzle agli amanti delle narrazioni atmosferiche. Un videogioco che dimostra come l'industria italiana sia capace di proporre contenuti originali e di qualità, contribuendo alla diversificazione dell'offerta nel mercato videoludico internazionale.